Cengiz Ünder'in golü 'en güzel gol' seçildi

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 21. haftasında Marsilya sahasında Lille'i konuk etmiş ve mücadele 1-1 sona ermişti.
Marsilya'da forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder 75. dakikada meşin yuvarlağı filelerle buluşturmuş ve skoru 1-1'e getirerek, takımına bir puanı kazandıran isim olmuştu.
Cengiz Ünder'in bu karşılaşmada attığı gol, 'Ligue 1'de ocak ayının en güzel golü' seçildi.
İşte milli yıldızımızın attığı gol;
⚽️🔥 @cengizunder remporte l’élection du #ButDuMois ! pic.twitter.com/R2i0toe9yf
⚽️🔥 @cengizunder remporte l’élection du #ButDuMois ! pic.twitter.com/R2i0toe9yf— Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) February 9, 2022