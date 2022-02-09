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Cengiz Ünder'in golü 'en güzel gol' seçildi

Marsilya forması giyen mMilli futbolcumuz Cengiz Ünder'in Lille'e attığı gol, "Ligue 1'de ocak ayının en güzel golü" seçildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cengiz Ünderin golü en güzel gol seçildi
Cengiz Ünder

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 21. haftasında Marsilya sahasında Lille'i konuk etmiş ve mücadele 1-1 sona ermişti.

Marsilya'da forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder 75. dakikada meşin yuvarlağı filelerle buluşturmuş ve skoru 1-1'e getirerek, takımına bir puanı kazandıran isim olmuştu.

Cengiz Ünder'in bu karşılaşmada attığı gol, 'Ligue 1'de ocak ayının en güzel golü' seçildi.

İşte milli yıldızımızın attığı gol;

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