|
Reklam
Reklam
Spor

Cenk'e sezon sonu formülü

Beşiktaş'ın milli yıldızı Cenk Tosun'u, Amerika ekibi Chicago Fire 3 yıllığına kadrosuna katmak isterken, teknik direktör Şenol Güneş ise tecrübeli yıldızın transferinin sezon sonuna kalmasını istiyor. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

10:19 . 8/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Cenk, bu sezon çıktığı 24 maçta 12 gol 2 asistle oynadı.

Cenk, bu sezon çıktığı 24 maçta 12 gol 2 asistle oynadı.

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş ile birlikte formayı kapan ve attığı gollerle takımını taşıyan Cenk Tosun için yeni bir yurt dışı macerası başlayabilir.


Daha önce gösterdiği performansla İngiltere Premier Lig ekibi Everton'a rekor bonservis ücretiyle transfer olan milli golcü için, şimdi de Amerika'dan teklif var. Menajerler aracılığıyla nabzı yoklanan 31 yaşındaki golcü henüz kesin kararını vermese de, teknik direktör Şenol Güneş, oyuncunun kalmasından yana.


"Bence kalmalı"

Cenk Tosun'un ABD Ligi takımlarından Chicago Fire'a transferi konusunda konuşan Şenol Güneş, "Önemli olan iki tarafın da memnun olması. Bence Cenk kalmalı ama gitmek isteyene de 'dur' demem. VVeghorst'ta olduğu gibi. Oyuncu mutlu olacağı yerde olmalı. Biz her oyuncuyu bağrımıza basıyoruz. Taraftar da öyle" açıklamasında bulunmuştu.


Tecrübeli teknik adam Cenk Tosun'un kalmasını isterken, sezon sonu cazip teklif devam ederse değerlendirebileceğini de söyledi.


Maaş farkı 4 kat

ABD ekibinin, Cenk Tosun'a şu an kazandığının 4 katı olan senelik 2 milyon Dolar'dan 3 yıllık teklifte bulunduğu öğrenildi. Chicago Fire'm, Beşiktaş'a da 2 milyon Dolar bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu bildirildi. Siyah-beyazlı takımdan 550 bin Euro yıllık ücret alan Cenk'in kalması halinde maaşında iyileştirme yapılacağı öğrenildi.


#Beşiktaş
#Cenk Tosun
#Transfer
#Şenol Güneş
#Süper Lig
3 saat önce
default-profile-img
Cenk'e sezon sonu formülü
Mehmetçik Dünya Kadınlar Günü'nde depremzede kadınları unutmadı
Bu kadarına da pes: Yenikapı'da taksicilerin 'sefer iptal' oyunu
ABD harekete geçti: Twitter'a inceleme kararı
Deprem nedeniyle öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülükleri bir yıl ertelendi
KPSS tarihlerini belli oldu: ÖSYM Başkanı Ersoy açıkladı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.