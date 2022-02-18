Spor Cenk Tosunun Beşiktaştan istediği maaş belli oldu
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Cenk Tosun'un Beşiktaş'tan istediği maaş belli oldu

Everton'da istediği forma şansını bulamayan Cenk Tosun'un yeniden Beşiktaş'a dönmesi gündemde yer alıyor. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin de istediği golcü oyuncunun, siyah-beyazlı takımdan isteyeceği maaş belli oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Cenk Tosunun Beşiktaştan istediği maaş belli oldu
Cenk Tosun geride bıraktığımız sezon Beşiktaş'ta kiralık oynamıştı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, eski golcüleri Cenk Tosun için kapıyı araladı. Golcü oyuncunun geri dönüşüne yeşil ışık yakan Başkan Çebi, mayıs ayındaki seçimi kazanırsa bu transfer için kendisi bizzat devreye girecek.

Sıcak bakıyor

Sabah'ın haberine göre, kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen 30 yaşındaki oyuncu, istediği tekliflerin gelmemesi durumunda Beşiktaş'a geri dönmeye sıcak bakıyor.

Maaşında indirime gidecek

Everton'da yıllık 3 milyon euro kazanan Cenk Tosun, siyah-beyazlı takıma geri dönmesi halinde maaşında indirime gidecek. Tecrübeli oyuncunun 2 ile 2.5 milyon euro arasında bir maaş isteyeceği iddia edildi.

  • 11 dakika süre aldı
  • Bu sezon sadece 3 karşılaşmada toplamda 11 dakika süre alan Cenk Tosun, 5 Ocak 2018 tarihinde, 22.5 milyon euro karşılığında Everton'a transfer olmuştu. Golcü oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

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