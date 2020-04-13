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Chelsea'nin 'kedi' lakaplı efsane kalecisi hayatını kaybetti

Chelsea'nin efsane futbolcularından "The Cat" (Kedi) lakaplı eski kaleci Peter Bonetti, 78 yaşında yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi AA
Peter Bonetti, kariyerinde Dünya Kupası dahil birçok başarıya imza attı.

Peter Bonetti, kariyerinde Dünya Kupası dahil birçok başarıya imza attı.

Fotoğraf: Action Images / Reuters

Londra ekibinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Chelsea'nin gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri. Huzur içinde uyu Peter 'The Cat' Bonetti" ifadeleri yer aldı.

İngiliz medyasında çıkan haberlere göre, Bonetti uzun süredir bir hastalıkla mücadele ediyordu.

  • Chelsea formasını 729 kez giyerek kulüp tarihinde en fazla maça çıkan 2. oyuncu olan Peter Bonetti, İngiltere Milli Takımı ile 1966 Dünya Kupası'nı kazanmıştı.

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