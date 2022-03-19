Cihat Arslan: "Farklı planların da içine girmemiz gerekiyor"

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 30'uncu haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, sahasında Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Cihat Arslan basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.



"Artık farklı planların da içine girmemiz gerekiyor"

"Maçın git-gelleri vardı, kırılma noktaları vardı. İki tane pozisyona girdi Kasımpaşa. Sonrasında da biz iki tane pozisyona girdik. İki takım için de öne geçme şansıydı. Sonra çok kötü bir gol yedik. Hak etmişlerdi o golü ama biz çok şanssız, çok eksik kaldık. Daha önce müdahale etmemiz gereken şeyde beklemeyi tercih ettik. 1-0 öne geçince de takım kırılma yaşadı. Kırılma yaşayınca da kolay değil çünkü ümidinizi kaybediyorsunuz, zaten gelecekle ilgili kaygılarınız var. Bu kaygılar ümitsizliğe dönüşüyor, bu daha sorunlu."

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"Söylenecek bir şey yok"

Biz ilk yarıda Buğra ile bir oyuncu değişikliği yaptık, Jospin girdi. Hadi orada biraz oyunu dengeledik, ondan sonrasında Tetteh uzun zamandır idmanlara çıkamıyordu, sadece 2-3 gün idmana çıktı. Altay maçında da kısa süreli oynatabildik. Kenan ile bir dinamizm getiririz, orada Dicko ile beraber atletizmi yakalarız diye bir plan yaptık 65'inci dakikalarda. Bu da bizim açımızdan neticesini vermedi. Belki de maçın kırılma noktalarından bir tanesi oydu. 2-0'dan sonra zaten söylenecek bir şey yok, zaten maç bitmişti. Tabii ki Kasımpaşa'yı tebrik ediyoruz. Artık bu gerçeklerle yüzleşip, farklı planların da içine girmemiz gerekiyor"



