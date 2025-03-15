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Çinli kadın bisikletçi Türkiye'de dünya rekoru kırdı

Çinli kadın bisikletçi Türkiye'de dünya rekoru kırdı

12:4415/03/2025, Cumartesi
IHA
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Çinli kadın bisikletçi Türkiye'de dünya rekoru kırdı
Çinli kadın bisikletçi Türkiye'de dünya rekoru kırdı

2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası’nda kadınlar sprint yarışında pedal basan Çinli kadın bisikletçi Yuan Liying dünya rekoru kırdı.

Dünyanın en büyük pist bisikleti organizasyonlarından biri olan 2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası, ilk kez Türkiye’nin ev sahipliğinde beş kıtadan 44 ülke ve 300 sporcunun katılımıyla Konya Veledromu’nda devam ediyor.


2. gün yarışlarında kadınlar sprint kategorisinde mücadele eden Çinli kadın bisikletçi Yuan Liying, 9.976 saniye ve 72.173 km/saat ortalama hız ile dünya rekoru kırdı.


1. kategori sertifika ile 10 yıllığına akredite edilen Konya Velodromu, böylece olimpiyat düzenlenmesi mümkün olan en üst kategorideki sayılı velodromlar arasında yerini aldı.

#2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası
#Türkiye
#Çin

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