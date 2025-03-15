Çinli kadın bisikletçi Türkiye'de dünya rekoru kırdı

Dünyanın en büyük pist bisikleti organizasyonlarından biri olan 2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası, ilk kez Türkiye’nin ev sahipliğinde beş kıtadan 44 ülke ve 300 sporcunun katılımıyla Konya Veledromu’nda devam ediyor.