Cleveland'ın bileği bükülmüyor: 15 oldu

NBA'de 4 maç oynandı. Doğu Konferansı lideri Cavaliers, konuk ettiği Nets'i 5 sayı farkla yendi.

Cavaliers'ta Darius Garland 30 sayı, Jarrett Allen ise 23 sayı, 13 ribaunt ile oynadı.

Indiana Pacers konuk ettiği Milwaukee Bucks'ı 115-114 yendi.

Maçın tamamlanmasına 3 saniye kala 114-111 geride olan Pacers'ta Haliburton, başarılı üçlük atışta aldığı faul ve serbest atıştan kaydettiği sayıyla takımını galibiyete taşıdı.

Pacers'ta Pascal Siakam, 25 sayı atarken Haliburton ise 14 sayı, 10 asist ile "double-double" yaptı.