Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
Cleveland'ın bileği bükülmüyor: 15 oldu

Cleveland'ın bileği bükülmüyor: 15 oldu

11:0212/03/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Darius Garland maçın en skorer ismi oldu.
Darius Garland maçın en skorer ismi oldu.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, Brooklyn Nets'i 109-104 mağlup ederek üst üste 15. galibiyetini aldı.

NBA'de 4 maç oynandı. Doğu Konferansı lideri Cavaliers, konuk ettiği Nets'i 5 sayı farkla yendi.


Cavaliers'ta Darius Garland 30 sayı, Jarrett Allen ise 23 sayı, 13 ribaunt ile oynadı.


Nets'te Cam Thomas'ın 27 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.




Haliburton'un bitime 3 saniye kala 4 sayılık oyunu galibiyet getirdi

Indiana Pacers konuk ettiği Milwaukee Bucks'ı 115-114 yendi.


Tyrese Haliburton'un maçın bitimine 3 saniye kala sergilediği 4 sayılık oyunu, Pacers'a Bucks karşısında tek sayı farkla galibiyeti getirdi.


Maçın tamamlanmasına 3 saniye kala 114-111 geride olan Pacers'ta Haliburton, başarılı üçlük atışta aldığı faul ve serbest atıştan kaydettiği sayıyla takımını galibiyete taşıdı.


Pacers'ta Pascal Siakam, 25 sayı atarken Haliburton ise 14 sayı, 10 asist ile "double-double" yaptı.


Bucks'ta Giannis Antetokounmpo, 19 sayı ve 17 ribaunt, Brook Lopez, 23 sayı kaydetti.



Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-Brooklyn Nets: 109-104

Detroit Pistons-Washington Wizards: 123-103

Indiana Pacers-Milwaukee Bucks: 115-114

New Orleans Pelicans-Los Angeles Clippers: 127-120




#NBA
#Cleveland Cavaliers
#Brooklyn Nets

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İŞKUR 83 BİN PERSONEL ARIYOR! En çok aranan meslekler belli oldu: Makineci, güvenlik görevlisi, satış elemanı