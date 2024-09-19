UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Borussia Dortmund deplasmanda Club Brugge ile karşılaştı. Nuri Şahin’in öğrencileri maçtan 3-0 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Galibiyet golleri Jamie Bynoe (2) ve Sehrou Guirassy’den geldi. Club Brugge - Borussia Dortmund maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
Şampiyonlar Ligi’nde Club Brugge evinde Borussia Dortmund’u konuk etti. 75 dakika gol sesi çıkmayan maçta Borussia Dortmund bulduğu 3 golle maçtan 3-0 galip ayrıldı. Club Brugge - Borussia Dortmund maç özeti haberimizde.