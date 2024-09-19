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Nuri Şahin’li Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi’nde ilk galibiyetini aldı

Nuri Şahin’li Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi’nde ilk galibiyetini aldı

10:4519/09/2024, Perşembe
G: 19/09/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Club Brugge - Borussia Dortmund Maç Özeti
Club Brugge - Borussia Dortmund Maç Özeti

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Borussia Dortmund deplasmanda Club Brugge ile karşılaştı. Nuri Şahin’in öğrencileri maçtan 3-0 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Galibiyet golleri Jamie Bynoe (2) ve Sehrou Guirassy’den geldi. Club Brugge - Borussia Dortmund maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

Şampiyonlar Ligi’nde Club Brugge evinde Borussia Dortmund’u konuk etti. 75 dakika gol sesi çıkmayan maçta Borussia Dortmund bulduğu 3 golle maçtan 3-0 galip ayrıldı. Club Brugge - Borussia Dortmund maç özeti haberimizde.

CLUB BRUGGE - BORUSSİA DORTMUND MAÇ ÖZETİ

Club Brugge - Borussia Dortmund maç özetini izlemek için

CLUB BRUGGE - BORUSSİA DORTMUND MAÇ SONUCU

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU



#Club Brugge
#Borussia Dortmund
#UEFA Şampiyonlar Ligi

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