Darijo Srna: "UEFA ve FIFA, Ukrayna'da oynayan tüm yabancılar için bir transfer penceresi açacak"

Ukrayna Ligi ekiplerinden Shakhtar Donetsk'in sportif direktörü Darijo Srna, Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle ulusal ligde yaşanan güncel sorunlara ilişkin açıklamalarda bulunda. Srna, Rusya'nın saldırısı sonrası Ukrayna'dan ayrılan oyuncuların mevcut durumlarına ilişkin açıklamalarda bulunurken UEFA ve FIFA'nın bu oyuncular için geçici bir transfer dönemi başlatacaklarını duyurdu.

"Harika bir adam"

"Önümüzdeki hafta UEFA ve FIFA, Ukrayna'da oynayan tüm yabancılar için bir transfer penceresi açacak. Bunu, oyuncuları ve mümkünde artı veya eksi şekilde Ukrayna futbolunu korumak adına gerçekleştirdik. Sayın Ceferin sadece başkan değil ne kadar harika bir adam olduğunu bir kez daha gösterdi. Hiçbir yabancı futbolcunun kulübün izni olmadan bonservissiz ayrılamayacağını söyledi."

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