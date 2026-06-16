Dario Saric yeniden Anadolu Efes'te

Bazı hikâyeler yarım kalmaz, sadece yeniden başlamak için doğru zamanı bekler.



👊 NBA kariyeri öncesinde, 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarında formamızı giyen ve Türkiye Kupası ile Cumhurbaşkanlığı Kupası zaferleri yaşayan Dario Šarić, 2+1 sezonluk anlaşma ile yıllar sonra… pic.twitter.com/OeIzjSPmeo