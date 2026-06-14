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NBA'da 53 yıllık hasret sona erdi: Şampiyon belli oldu

NBA'da 53 yıllık hasret sona erdi: Şampiyon belli oldu

07:0614/06/2026, Pazar
DHA
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New York, San Antonio'yu 4-1 yenerek, kulüp tarihinde üçüncü şampiyonluğunu kazandı.
New York, San Antonio'yu 4-1 yenerek, kulüp tarihinde üçüncü şampiyonluğunu kazandı.

NBA Final serisinin 5. maçında San Antonio Spurs'ü deplasmanda 94-90 mağlup eden New York Knicks, seriyi 4-1 kazanarak tam 53 yıllık şampiyonluk hasretine son verdi.

NBA Play-Off Final serisi 5’inci maçında New York Knicks, deplasmanda San Antonio Spurs’ü 94-90'lık skorla mağlup ederek seriyi 4-1’e getirdi ve 53 yıl sonra NBA şampiyonluğuna ulaştı.

Frost Bank Center’da oynanan mücadeleyi Tyler Ford, Scott Foster ve James Capers yönetti. Seride 3-1 geride bulunan San Antonio Spurs, ilk periyoda etkili başladı.

Ev sahibi ekip, ilk çeyreği 23-13 önde tamamladı. İkinci periyotta oyunun dengelenmesine rağmen üstünlüğünü koruyan Spurs, devre arasına 42-37’lik skorla önde girdi.

Üçüncü çeyrekte de skor avantajını elinde tutan San Antonio temsilcisi, son periyoda 72-65 üstünlükle girdi. Son periyotta üstünlüğü kaybeden San Antonio Spurs, New York Knicks'e 94-90 mağlup oldu.



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