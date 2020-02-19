Denizlispor Bülent Uygun'la anlaştı

Yeşil-siyahlı yönetim son olarak bu sezon Kayserispor'u çalıştıran teknik direktör Bülent Uygun'la anlaşma sağladı. Özdilek'in ayrılmasının ardından birçok teknik adamla temasa geçen ve Hikmet Karaman'la anlaşma aşamasına gelen Denizlispor'un, son anda rotayı Uygun'a çevirdiği ve 48 yaşındaki teknik adamla en kısa zamanda resmi sözleşme imzalayacağı bildirildi.

Teknik direktörlük kariyeriye 2008 yılında Demir Grup Sivasspor'da başlayan deneyimli çalıştırıcı, Bucaspor, Eskişehirspor, Elazığspor, Gaziantepspor, Osmanlıspor ve Kayserispor'da görev yaptı. Yurt dışı tecrübesi de olan Uygun, Katar ekipleri Umm Salal, Al Gharafa ve Al Rayyan'ın dümenine geçti.