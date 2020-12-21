Denizlisporlu Recep Niyaz'a 100. maç hediyesi

Denizlispor’un dün sahasında Alanyaspor’u 1-0 mağlup ettiği müsabakada yeşil-siyahlı formayla 100. maçına çıkan Recep Niyaz’a üzerinde ismi yazılı olan 100 numaralı forma takdim edildi.

Denizli Atatürk Stadyumu’nda gerçekleşen törenle formasını kulüp Başkanı Ali Çetin’in elinden teslim alan Niyaz, 100 resmi karşılaşmada 25 gol, 15 asistlik performans sergiledi.

Denizlispor altyapısında profesyonel olan 25 yaşındaki oyuncu, 2018-2019 sezonunda yeniden Denizlispor’a transfer olarak takımının Süper Lig’e çıkmasında önemli rol oynamıştı.

Denizlispor yeni hocasıyla lider Alanyaspor'u yıktı Denizli Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmanın tek golünü 9'uncu dakikada Rodallega attı. Ev sahibinde Murawski, 71'inci dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.Lig tarihindeki 700'üncü, teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetimindeki ise ilk maçında kritik bir galibiyet alan Denizli, bu sezon evinde de ilk kez kazandı. Yeşil-siyahlı ekip bu skorla 9 puana ulaştı.Son 4 maçta 3'üncü deplasman mağlubiyetini alan Alanyaspor ise 26 puanda kalmasına rağmen Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de mağlup olduğu haftada liderlik koltuğunu korudu.Lider Alanyaspor’u deviren notlarYukatel Denizlispor, Süper Lig’in 13. haftasında evinde karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor’u 1-0’lık skorla yendi. Mücadelede Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak’ın sahaya gönderdiği notlar dikkat çekti. Maçın 8. dakikasında Hugo Rodallega’nın attığı golün hemen ardından Yalçın Koşukavak kağıda yazdığı not ile saha içerisinde oyuncuların yerlerini değiştirdi. Ligin lideri olan Alanyaspor’u deviren Denizlispor’da ikinci yarıda tekrardan gönderilen not ile oyuncuların yerleri yine değişti. Yalçın Koşukavak, Denizlispor ile müsabakasında 3 puanı alan taraf oldu.Karşılaşmadan dakikalar;GOL!9. dakikada Yukatel Denizlispor öne geçti. Sağ kanattaki Recep Niyaz'ın pasında topla buluşan Mesanovic'in kaleye çektiği şutta top, kaleci Marafona'dan döndü. Rodallega, önünde kalan topu ağlarla buluşturdu: 1-016. dakikada ceza sahası ön çizgisine yakın noktadan serbest vuruş kullanan Rodellaga'nın kaleye gönderdiği şutta, kaleci Marafona meşin yuvarlağı kornere çeldi.24. dakikada Bakasetas'la serbest vuruş kullanan Aytemiz Alanyaspor'da Caulker'ın ceza sahasında müdahale ettiği top, auta gitti.43. dakikada Aytemiz Alanyaspor'da Davidson'un ceza sahası dışından ayak içi ile çektiği şutta, kaleci Cenk Gönen topu kornere gönderdi.45+1. dakikada Juanfran'ın sağ kanattan yaptığı ortada Davidson topa kafayı vurdu. Kaleci Cenk Gönen gole izin vermedi.59'uncu dakikada Denizlispor ikinci gole yaklaştı. Sol kanattan ceza sahasına giren Sagal'ın yerden şutu yan direkten döndü.70'inci dakikada defansın arkasına sarkan Juanfran'ıon karşı karşıya pozisyonda şutunda açıyı kapatan kaleci Cenk gole engel oldu.KIRMIZI KART!71'inci dakikada ceza yayı önünde Salih'i düşüren Denizlisporlu Murawski, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.72'nci dakikada Bakasetas'ın yerden kullandığı serbest vuruş Cenk'te kaldı.90+6'ncı dakikada Mustafa Pektemek'in şutu üstten auta çıktı.Maç SonucuYukatel Denizlispor'umuz 1-0 Alanyaspor#DNZvALY pic.twitter.com/4iv6zYdx8e— Denizlispor Kulübü (@Denizlispor) December 20, 2020