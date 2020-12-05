SÜPER LİG

Halil Akbunar Göztepe tarihine geçti: Bunu başaran 24. futbolcu oldu

Süper Lig'in 11. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk eden Göztepe'nin takım kaptanı Halil Akbunar, sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de 100. maçına çıktı.

Haber Merkezi DHA, İHA, AA
Halil Akbunar kendisi için hazırlanan özel formayla poz verdi.

Halil Akbunar kendisi için hazırlanan özel formayla poz verdi.

Fotoğraf: Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) / DHA

Göztepe ile Süper Lig'de 100 müsabakaya ulaşan 24. isim olan Halil Akbunar'a kulüp başkanı Mehmet Sepil ve kulüp başkan vekili Talat Papatya plaket takdim etti.

2011-2012 sezonu devre arasında Göztepe'de profesyonel olan 27 yaşındaki Halil Akbunar, o sezondan beri Göztepe'nin dışında sadece 1 yıl Elazığspor'da kiralık olarak forma giydi.

Halil Akbunar'a maç öncesi plaket verildi.
Halil Akbunar'a maç öncesi plaket verildi.

42 gol attı

Hes Kablo Kayserispor maçına kadar Süper Lig'de 99, TFF 1. Lig'de 102 ve TFF 2. Lig'de 57 ve Türkiye Kupası'nda 16 maça çıkan Halil Akbunar, bu müsabakalarda 42 gol attı.

Halil Akbunar'ın Kayserispor maçındaki top kapma mücadelesi.
Halil Akbunar'ın Kayserispor maçındaki top kapma mücadelesi.

Adını kulüp tarihine yazdırdı

Efsane takımın eski futbolcularından Gürsel Aksel'in 390, Nevzat Güzelırmak'ın 331, Fevzi Zemzem'in 305 Süper Lig maçına çıktığı sarı-kırmızılı takımda Halil Akbunar, Süper Lig'de 100 müsabakaya ulaşan 24. isim oldu.

Halil, daha önce kulüpte Süper Lig'de 99, TFF 1. Lig'de 102 ve 2. Lig'de 57 ve Türkiye Kupası'nda 16 maçta oynadı. Halil toplamda 42, Süper Lig’de ise 14 gol atıp, 13 asist yaptı. Bu sezon takımın en çok skor üreten ismi olan Halil, Kayserispor maçına kadar 4 gol atıp, 2 golün de pasını verdi.



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