DEPSAŞ Enerji’den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde anlamlı video

Bölgesel kalkınmaya yönelik insan odaklı projeleriyle öncü çalışmalar gerçekleştiren DEPSAŞ Enerji, sportif faaliyetlerine olan desteğini de sürdürüyor. Şirket; Güney Doğu Anadolu Bölgesinde sayısız başarılı sporcu yetiştiren DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü’ne sunduğu destekle, aralarında bedensel engelli sporcuların ve ampute takımların da bulunduğu 24 dalda 1600 sporcunun başarısına katkı sağlıyor. DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında sporcularının zaferleri ile ay yıldızlı bayrağı göndere çektirmeye de devam ediyor.





3 Aralık Dünya Bedensel Engelliler Günü’nde özel bir video yayınlayan DEPSAŞ Enerji, DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü sporcularından Dünya Bilek Güreşi Şampiyonu Gökhan Seven’in hayat hikayesine yer verdi. Sosyal medya kanallarında yayınlanan videoda Gökhan Seven, bedensel engellerin spor başta olmak üzere hayallere ulaşmada bir set olarak görüldüğü, ancak kişinin kendi çabalarının bu seti yıkmak için anahtar olduğunu vurguladı. Videonun çekimleri ECOGRPRAHIE Film Yapım tarafından gerçekleştirildi.









Spor, engelleri aşmanın en güçlü aracıdır.



Dünya Engelliler Günü’nde, sevgi, saygı ve dayanışma içinde, sporun kucaklayıcı gücüyle asla engel tanımıyoruz!🏆💪#DepsaşEnerji #DünyaEngellilerGünü #EngelTanımıyoruz pic.twitter.com/VipQOVVPcc — Depsaş Enerji (@DepsasEnrji) December 2, 2023





Bilek güreşinde şampiyonluklara doymadı





Bebeklik döneminde geçirdiği ateşli hastalık sonucunda tekerlekli sandalye ile yaşamak zorunda kalan Gökhan Seven, elde ettiği başarılarla paralimpik sporculara örnek olmaya devam ediyor. Bilek güreşi dalında adını Türkiye’den dünyaya duyuran başarılı sporcu, kariyeri boyunca her iki kolda birçok başarı elde etti. 13 dünya, 12 Avrupa ve 2 Asya şampiyonluğu ile çeşitli sıkletlerde zirvede yer alan Seven, Riyad’da gerçekleşen şampiyonada sol kolda Gürcü rakibini ve sağ kolda Kazak rakibini mağlup ederek iki altın madalya kazanma başarısını gösterdi.





Gençlere ve bedensel engelli sporculara büyük destek veriyor





Hizmet bölgesine değer katan çalışmalarının yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de adından söz ettiren DEPSAŞ Enerji, GAP Gençlik Spor Kulübü’nü devraldı. Sportif faaliyetlerine DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü adıyla devam eden kulüp, yeni adıyla da başarılarıyla anılmaya devam ediyor. Moldova’da gerçekleştirilen Avrupa ve Kazakistan’da gerçekleştirilen dünya şampiyonalarından toplam 25 madalya ile dönen kulüp, ampute futbol, hentbol ve voleybol dallarında 1’inci Lig’te mücadele ediyor. Devir sürecinin ardından başarı grafiğindeki ivmeyi arttıran kulüp, faaliyet gösterdiği 1600 sporcuyla 24 branşta başarı eğrisini yükseltmek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.







