Dev derbide 357. randevu: Galatasaray evinde yenilmiyor

Süper Lig'in 10. haftası nefes kesen bir derbiye sahne olacak. 9 maç sonunda topladığı 25 puanla lider durumda bulunan Galatasaray, 8 maçta 20 puan alan ve haftaya 2. sırada başlayan Beşiktaş'ı konuk edecek. Ligin iki namağlup ekibinin mücadelesi bugün saat 20.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak. Derbiye dair öne çıkan notlar haberimizde.

EZELİ REKABETTE 357. KARŞILAŞMA

Galatasaray ile Beşiktaş, bugün 357. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan maçlarda Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. 356 maçta Galatasaray'ın 127 galibiyeti bulunurken; Beşiktaş ise 115 kez kazandı. 114 maçta ise kazanan çıkmadı. Bu maçlarda Galatasaray, Beşiktaş ağlarını 496 kez havalandırırken; Beşiktaş ise rakibine 469 golle karşılık verdi.

Süper Lig'de ise iki takım 132 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 50'sini Galatasaray, 39'unu ise Beşiktaş kazandı. 43 maç ise berabere sonuçlandı. Galatasaray bu maçlarda 162; Beşiktaş ise 140 kez gol sevinci yaşadı.

Rekabetin ilk randevusunda ise 24 Ağustos 1924 tarihinde Taksim Stadyumu'nda oynanan maçı Beşiktaş 2-0 kazanmıştı.

DERBİYİ ARDA KARDEŞLER YÖNETECEK

Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Galatasaray – Beşiktaş derbisinde Arda Kardeşler düdük çalacak. Kariyerinde ilk kez bir Galatasaray – Beşiktaş derbisini yönetecek olan Kardeşler, toplamda ise 5. Kez bir derbi maçında görev alacak.

Arda Kardeşler'in daha önce yönettiği derbi maçlarında Galatasaray, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alırken; Beşiktaş ise 1 galibiyet ve 1 beraberlikle sahadan ayrıldı.

SEZONUN İLK RANDEVUSU BEŞİKTAŞ'IN

İki ekip arasındaki bu sezonki ilk karşılaşma Süper Kupa finalinde gerçekleşmişti. 3 Ağustos'ta Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı Beşiktaş; Immobile (2), Rafa Silva, Jonas Svensson ve Mustafa Hekimoğlu'nun attığı gollerle 5-0 kazanmıştı.

GALATASARAY EVİNDE SERİYİ SÜRDÜRÜYOR

İki ekip arasındaki son maçlara baktığımızda Galatasaray'ın saha avantajını iyi kullandığını görüyoruz. Beşiktaş ise evinde oynanan son derbiyi kaybetmesine rağmen yine de evinde genel olarak iyi sonuçlar almış durumda.

Galatasaray sahasında Beşiktaş'a karşı oynadığı son 5 maçtan 4 galibiyet 1 beraberlik çıkarırken; Beşiktaş ise 2016'dan beri oynamaya başladığı şu anki adıyla Tüpraş Stadyumu'nda Galatasaray'a ilk kez geçen sezon kaybetti. 8 maç sonunda 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. İşte ekip arasında oynanan son 10 maç:

03.08.2024 Galatasaray 0-5 Beşiktaş (Goller: Immobile (2), Rafa Silva, Jonas Svensson, Mustafa Hekimoğlu)

03.03.2024: Beşiktaş 0-1 Galatasaray (Gol: Al-Musrati (KK)

21.10.2023: Galatasaray 2-1 Beşiktaş (Goller: Mauro Icardi (2) – Alex Oxlade-Chamberlain)

30.04.2023: Beşiktaş 3-1 Galatasaray (Goller: Roman Saiss, Amir Hadziahmetovic, Vincent Aboubakar – Mauro Icardi)

05.11.2022: Galatasaray 2-1 Beşiktaş (Goller: Mauro Icardi (2) – Cenk Tosun)

14.03.2022: Galatasaray 2-1 Beşiktaş (Goller: Kerem Aktürkoğlu (2) – Rıdvan Yılmaz)

25.10.2021: Beşiktaş 2-1 Galatasaray (Goller: Cyle Larin (2) – Alexandru Cicaldau)

08.05.2021: Galatasaray 3-1 Beşiktaş (Goller: Ryan Babel, Radamel Falcao, Arda Turan – Rachid Ghezzal)

17.01.2021: Beşiktaş 2-0 Galatasaray (Goller: Josef, Kevin N'Koudou)

15.03.2020: Galatasaray 0-0 Beşiktaş

OKAN BURUK, 18. KEZ BEŞİKTAŞ'A KARŞI

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı ekibin başındayken Beşiktaş ile 5 kez karşı karşı karşıya geldi. Ev sahibi oldukları karşılaşmalarda 2 galibiyet alan Okan Buruk, Beşiktaş deplasmanında ise 1 galibiyet, 1 yenilgi aldı. Buruk, sezon başında oynanan Süper Kupa maçında da Beşiktaş'a kaybetmişti.

Okan Buruk diğer takımların başında iken Beşiktaş ile 12 kez karşı karşıya geldi. Rakibini sadece 1 kez yenebilen Buruk, 3 beraberlik ve 8 yenilgi aldı.

GİOVANNİ VAN BRONCKHORST'UN ÜÇÜNCÜ DERBİ HEYECANI

Hollandalı teknik adam Beşiktaş'ın başında çıktığı ilk derbide Galatasaray'ı Süper Kupa'da 5-0 yenmeyi başarmıştı. Ligde ise Bronckhorst yönetiminde Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Bronckhorst, Beşiktaş'ta şu ana kadar 14 resmi maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi aldı.

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ'TA SON DURUM

Galatasaray'da, Antalyaspor karşılaşmasında sakatlanan ve Elfsborg maçını kaçıran Ismail Jakobs'un derbide de oynaması zor gözüküyor. Beşiktaş'ta da sakatlığı bulunan Mert Günok'un Galatasaray karşısında risk edilmesi beklenmiyor. Rashica ve Paulista'nın durumları ise belirsiz.

Derbi öncesi öne çıkan istatistikler;

• Beşiktaş, yabancı teknik direktörler yönetiminde Galatasaray ile oynadığı son 7 Süper Lig maçını kazanamadı. (1B 6M)

• Beşiktaş'ın Süper Lig'de Galatasaray'a attığı son 23 golün 19'u maçların 2. yarılarında geldi.

• Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan son 41 derbide toplamda; 224 sarı kart çıktı.

• Beşiktaş – Galatasaray arasında oynanan son 21 derbide toplam 227 korner kullanıldı.

• Galatasaray – Beşiktaş arasında oynanan son 14 maçın 12'sini ev sahibi takımlar kazandı.

• Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan son 8 maçın 7'si 2,5 gol üstü skorla bitti.

• Mauro Icardi, Süper Lig'de Beşiktaş'a karşı sahada kaldığı her 72 dakikada bir gol sevinci yaşadı.

• Beşiktaş ve Galatasaray arasında ligde oynanan son 38 maçın 35'inde ilk golü atan takımlar kaybetmedi.

• Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan son 7 lig maçının 6'sında karşılıklı goller oldu.

• Beşiktaş – Galatasaray arasında oynanan son 16 derbide toplam 92 sarı kart çıktı.

• 2020 senesinden bu yana Süper Lig'de Beşiktaş'ı en fazla mağlup eden teknik direktör Okan Buruk. (4 galibiyet, 2 mağlubiyet)

• Galatasaray – Beşiktaş arasında oynanan son 37 derbinin 30'unu ilk golü atan takımlar kazandı.











