Süper Lig 10. haftasında Galatasaray ve Beşiktaş Rams Park’ta karşı karşıya geliyor. Ezeli rekabette daha önce oynanan 355 resmi mücadelede Galatasaray'ın Beşiktaş'a karşı 129'a 112'lik üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasındaki 114 karşılaşma ise beraberlikle noktalandı. Okan Buruk ve Giovanni van Bronckhorst, Türkiye kariyerlerinde ikinci kez karşı karşıya gelecek. Sezon başında Turkcell Süper Kupa'da karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesinde kazanan taraf 5-0 gibi sansasyonel bir skorla siyah beyazlı ekip olmuştu. Peki, Galatasaray - Beşiktaş maçında ilk 11’de kimler var? İşte Galatasaray - Beşiktaş maç kadrosu ve muhtemel 11’ler.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇINDA HANGİ OYUNCULAR SAKAT VE EKSİK?

Beşiktaş’ta derbi öncesi Mert Günok, Paulista ve Rashica’nın belirsizlikleri sürüyor. Galatasaray'ın Senegalli sol beki Ismail Jakobs, yarınki derbide sahaya çıkamayacak.

Ligin 9. haftasında deplasmanda Onvo Antalyaspor ile yapılan müsabakada sakatlanan Jakobs, henüz takımla çalışmalara başlamadı. Bir süre daha sahalardan uzak kalacak Jakobs, derbide takımdaki yerini alamayacak.

Galatasaray'da ayrıca sınırda bulunan Kaan Ayhan, yarınki müsabakada sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

GALATASARAY

Muslera | Barış, Abdülkerim, Davinson, Kaan, Sara, Torreira, Yunus, Sallai, Icardi, Osimhen

BEŞİKTAŞ

Ersin | Masuaku, Emirhan, Uduokhai, Svensson, Ndour, Gedson, Rafa, Semih, Joao Mario, Immobile

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN NOTLAR

Ligde tarihi rekabet, Trendyol Süper Lig'in 10. Haftası'nda 133. kez sahne alacak.

Türk futbol tarihinde stadyumlar değişti. Nice yıldızlar geldi geçti. Muhteşem atmosferler ev sahipliği yaptı ama değişmeyen tek şey olarak ise; ''Ezeli Rekabet'' kaldı.

İstanbul'un iki devi Galatasaray ile Beşiktaş pazartesi akşamı bir kez daha kora kor bir üç puan mücadelesi verecek.

Ezeli rekabette daha önce oynanan 355 resmi mücadelede Galatasaray'ın Beşiktaş'a karşı 129'a 112'lik üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasındaki 114 karşılaşma ise beraberlikle noktalandı.

Devlerin ligdeki 133. randevusu öncesinde ise Galatasaray'ın ezeli rakibi Beşiktaş'a karşı 50'ye 39'luk üstünlüğü dikkat çekiyor. Galatasaray'ın daha önce ev sahibi olduğu maçlara baktığımızda da sarı kırmızılı ekip 29 kez kazanırken Beşiktaş'ın da 15 galibiyeti bulunuyor.

Okan Buruk ve Giovanni van Bronckhorst, Türkiye kariyerlerinde ikinci kez karşı karşıya gelecek. Sezon başında Turkcell Süper Kupa'da karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesinde kazanan taraf 5-0 gibi sansasyonel bir skorla siyah beyazlı ekip olmuştu.

Siyah beyazlı ekip, bu haftaya kadar sadece Trabzonspor ve Gaziantep FK deplasmanlarında maçlarını beraberlikle noktaladı. Bir maç eksiği ile 20 puanı bulunan Beşiktaş'ın derbi maçındaki tek motivasyonu üç puanı almak olacak.

Lig maratonunda geride kalan 10 haftada yalnızca içeride ağırladığı Kasımpaşa maçından beraberlikle ayrılan sarı kırmızılı ekip 25 puanla puan tablosunun en üst basamağında yer alıyor.





Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un Galatasaray kariyerindeki derbi sayıları da başarılı bir noktada bulunuyor. 2022-2023 sezonundan beri sarı-kırmızılıları çalıştıran ve iki Süper Lig şampiyonluğuna uzanan Buruk, derbilerde ise meslektaşlarına önemli bir üstünlük kurdu. Takımı, son derbisinde Fenerbahçe'yi bulduğu üç golle mağlup etmişti. Okan Buruk, üç büyük rakibine karşı oynadığı 13 maçın 9'undan galip ayrıldı ve önemli bir başarı oranı yakaladı.

Galatasaray, ligde oynadığı 9 maçın sekizini kazanarak önemli bir seri yakalarken Avrupa kulvarında ise oynadığı üç maç sonunda 7 puan toplamayı başardı.

Bu kritik derbi karşılaşması pazartesi saat 20.00'de başlayacak ve mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek.

Ali Samiyen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanacak bu dev müsabakayı futbolseverler beIN SPORTS 1 ve 4K kanalından takip edebilecekler.

TRENDYOL SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

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TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI























