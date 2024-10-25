Beşiktaş Avrupa basınında: ‘Çok acımasız’

Beşiktaş’ın galibiyeti Avrupa basınında manşetlere taşındı
Temsilcimiz Beşiktaş dün akşam UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında deplasmanda Lyon’u 1-0 mağlup etti. Lyon üstün futboluna rağmen mağlubiyete engel olamadı. Galibiyet golü 71. dakikada Gedson Fernandes'den geldi. Maç Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı. Fransızlar Beşiktaş’ı manşetlerine taşıdı. İşte atılan o manşetler...
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde Lyon'u 1-0 mağlup ettiği maç dış basında manşetlere taşındı. İşte atılan manşetler...
ÇOK ACIMASIZ BİR ŞEKİLDE YENİLDİ
ÇOK ACIMASIZ BİR ŞEKİLDE YENİLDİ
L'EQUIPE:
"Olympiakos (2-0) ve Glasgow Rangers'a (4-1) karşı aldıkları iki galibiyetin ardından Lyon, Avrupa Ligi'ndeki kusursuz performansını sürdüremedi. Çünkü kendi sahasında Beşiktaş'a çok acımasız bir şekilde yenildi. Beceriksizlikten, güçten, başarıdan ve hepsinden önemlisi lütuf halinde bir Ersin Deslanoğlu'na rastlamaktan dolayı hiçbir şey başaramadılar. Maçın tek golünü Gedson Fernandes attı. Ve bu onlar için yeterliydi."
LYON FAVORİYDİ
LYON FAVORİYDİ
OUEST FRANCE:
"Olympique Lyon, Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında son sırada yer alan Beşiktaş'a karşı çıktığı maçta favoriydi. Ancak Lyon'un baskın olmasına rağmen etkisizliği Türklerin ikinci yarıda öne geçmesini sağladı."
VAR TARAFINDAN KANDIRILDI
VAR TARAFINDAN KANDIRILDI
FOOT 01:
"Gelişmeler ve dönüşlerle dolu karşılaşmada Olympique Lyon, Beşiktaş ve VAR tarafından kandırıldı (0-1). Lyon, Avrupa Ligi'nde sezonun ilk yenilgisini aldı."
LYON İLK YENİLGİSİNİ ALDI
LYON İLK YENİLGİSİNİ ALDI
LE PARISEN:
"Ne israf! Akşam rakibini bir hayli geride bırakan Lyon, evinde Beşiktaş karşısında fark yaratamadı ve Avrupa Ligi'nde bu sezonun ilk yenilgisini (0-1) aldı.
FERNANDES COŞKUYU KIRDI
FERNANDES COŞKUYU KIRDI
FOOTBALL365:
"Olympique Lyon, Avrupa Ligi 3. haftasında Beşiktaş'a yenildi (0-1). Beşiktaş, fırtınanın geçmesine izin verdikten sonra uyuşukluktan çıktı ve Fernandes son anda hızlı bir kontra atak yaparak Groupama Stadyumu'nun coşkusunu kırmayı başardı"
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