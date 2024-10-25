Beşiktaş Avrupa basınında: ‘Çok acımasız’

L'EQUIPE:

"Olympiakos (2-0) ve Glasgow Rangers'a (4-1) karşı aldıkları iki galibiyetin ardından Lyon, Avrupa Ligi'ndeki kusursuz performansını sürdüremedi. Çünkü kendi sahasında Beşiktaş'a çok acımasız bir şekilde yenildi. Beceriksizlikten, güçten, başarıdan ve hepsinden önemlisi lütuf halinde bir Ersin Deslanoğlu'na rastlamaktan dolayı hiçbir şey başaramadılar. Maçın tek golünü Gedson Fernandes attı. Ve bu onlar için yeterliydi."