Lyon’lu eski futbolcudan Beşiktaş itirafı: ‘Sağır ettiler’

UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Lyon ile karşılaşacak. Bu akşam saat 22.00’de başlayacak karşılaşmayı Alman hakem Harm Osmers yönetecek. Maç tabii ve TRT SPOR ekranlarından naklen yayınlanacak. TÜMOSAN Konyaspor ile yapılan maçta omzundan sakatlanan Mert Günok, bugünkü maçta forma giyemeyecek. Siyah-beyazlılarda tedavileri devam eden Gabriel Paulista ile Milot Rashica da Olimpik Lyon karşısında sahada olamayacak. Peki, Beşiktaş’ta Lyon maçında ilk 11’de kimler var? İşte Lyon - Beşiktaş maç kadrosu ve muhtemel 11’leri…