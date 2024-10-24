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Lyon’lu eski futbolcudan Beşiktaş itirafı: ‘Sağır ettiler’

Lyon’lu eski futbolcudan Beşiktaş itirafı: ‘Sağır ettiler’

15:2224/10/2024, Perşembe
G: 24/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Zorlu maç öncesi Lyon’lu eski futbolcu Jeremy Morel çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Zorlu maç öncesi Lyon’lu eski futbolcu Jeremy Morel çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Fransa Lig 1 ekibi Lyon ile karşılaşacak. Zorlu maç öncesi Lyon’lu eski futbolcu Jeremy Morel çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Morel Beşiktaş ile oynadığı bir maçtan anısını paylaştı. Detaylar haberimizde.

Lyon'un eski futbolcusu Jeremy Morel, Beşiktaş maçı öncesi dikkat çeken açıklamalar yaptı.

SAĞIR EDİCİYDİ

Siyah beyazlı takımla 2016/17 yılları arasında oynadıkları Avrupa Ligi maçına değinen Morel, "İstanbul'da oynadığımız Beşiktaş maçından sonra çok şiddetli bir baş ağrım olmuştu. Maçın tamamında sağır edici bir gürültü vardı." ifadelerini kullandı.

"KARİYERİMİN EN GÜRÜLTÜLÜ MAÇIYDI"

Karşılaşmayla ilgili açıklamalarına devam eden Fransız eski futbolcu, "Bir metre uzağındaki takım arkadaşımıza sesimizi duyuramıyorduk. Kesinlikle kariyerimin en gürültülü maçıydı. Böyle bir maçtan sağ çıkabilmek bize fazlasıyla güç vermişti." diye konuştu.

Beşiktaş, 2016/17 sezonunda Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Lyon'a 2-1 mağlup olmuştu. Rövanş maçının normal süresi ve uzatma dakikalarını 2-1 önde tamamlayan siyah beyazlı takım penaltılar sonucu turnuvaya veda etmişti.



#Lyon
#Beşiktaş
#UEFA Avrupa Ligi

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