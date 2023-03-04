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Spor

Diagne depremde hayatını kaybedenleri unutmadı

Fatih Karagümrük forması giyen Mbaye Diagne, Sivasspor'a attığı golün ardından deprem felaketinde vefat eden vatandaşlarımızı andı.

14:40 . 4/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
"Başın sağ olsun Türkiye'm" yazılı tişörtünü kameralara gösterdi.

"Başın sağ olsun Türkiye'm" yazılı tişörtünü kameralara gösterdi.

Süper Lig'in 24. haftasında Karagümrük'ün Olimpiyat Stadyumu'nda Sivasspor'u konuk ettiği maçta ev sahibi ekibin oyuncusu Mbaye Diagne, 45+4. dakikada takımının beraberlik golünü attı.


Senegalli oyuncu, fileleri havalandırdıktan sonra ülkemizde yaşanan deprem felaketinde vefat eden vatandaşlarımızı andı.


Formasının altındaki, "Başın sağ olsun Türkiye'm" yazılı tişörtü kameralara gösteren 31 yaşındaki futbolcu, ardından da secde yaptı.


İşte o anlar:





#Fatih Karagümrük
#Mbaye Diagne
#Sivasspor
35 dakika önce
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Diagne depremde hayatını kaybedenleri unutmadı
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