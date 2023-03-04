Diagne depremde hayatını kaybedenleri unutmadı

Süper Lig'in 24. haftasında Karagümrük'ün Olimpiyat Stadyumu'nda Sivasspor'u konuk ettiği maçta ev sahibi ekibin oyuncusu Mbaye Diagne, 45+4. dakikada takımının beraberlik golünü attı.

Senegalli oyuncu, fileleri havalandırdıktan sonra ülkemizde yaşanan deprem felaketinde vefat eden vatandaşlarımızı andı.

Formasının altındaki, "Başın sağ olsun Türkiye'm" yazılı tişörtü kameralara gösteren 31 yaşındaki futbolcu, ardından da secde yaptı.