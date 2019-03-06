Diagne: “Eskisinden daha güçlü döneceğim”

Galatasaray’ın devre arasında Kasımpaşa’dan renklerine bağladı Mbaye Diagne, gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefinde oldu.

Sarı-kırmızılı formayla çıktığı 5 maçta sadece 1 gol atan 27 yaşındaki futbolcu, hakkında yapılan yorumlara sosyal medya hesabından cevap vererek şu ifadeleri kullandı:

"Sahaya en iyi hali yansıtamadım. Eleştiri herkes için iyidir ancak ben sağlam duruyorum ve başımı dik tutuyorum. Allah’a şükür kendime güveniyorum. İnşallah eskisinden daha güçlü döneceğim."

Bu gönderiyi Instagram'da gör Non cerco di essere il megliore.ma so cosa so fare senza problemi non diminticare solo una cosa sei venuto a cercarmi. Le critiche fanno bene per tutti tengo più dure e andare avanti con la testa alta credo in me grazie mio Dio alkhamdulila vengo più forte di prima Inchallah 🙏 Mbaye Diagne (@mbayediagne909)'in paylaştığı bir gönderi ( 5 Mar, 2019, 4:32öö PST )



