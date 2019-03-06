SÜPER LİG

Diagne: “Eskisinden daha güçlü döneceğim”

Galatasaray’ın Senegalli forveti Mbaye Diagne, hakkında yapılan eleştirilere sosyal medya hesabından cevap verip, “Kedime güveniyorum. Eskisinden daha güçlü döneceğim” dedi.

Haber Merkezi IHA
Mbaye Diagne, Galatasaray'la çıktığı 5 maçta tek golünü Trabzonspor'a penaltıdan attı.

Mbaye Diagne, Galatasaray'la çıktığı 5 maçta tek golünü Trabzonspor'a penaltıdan attı.

Fotoğraf: Emrah Yorulmaz

Galatasaray’ın devre arasında Kasımpaşa’dan renklerine bağladı Mbaye Diagne, gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefinde oldu.

Sarı-kırmızılı formayla çıktığı 5 maçta sadece 1 gol atan 27 yaşındaki futbolcu, hakkında yapılan yorumlara sosyal medya hesabından cevap vererek şu ifadeleri kullandı:

  • "Sahaya en iyi hali yansıtamadım. Eleştiri herkes için iyidir ancak ben sağlam duruyorum ve başımı dik tutuyorum. Allah’a şükür kendime güveniyorum. İnşallah eskisinden daha güçlü döneceğim."



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