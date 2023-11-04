Digiturk'ten tepki çeken zam: Futbolseverler isyan etti

Digitürk
Digiturk, lig maçlarını yayınladığı 'Sporun Yıldızı' paketi fiyatlarında güncelleme yaptı. Yeni fiyatlar kullanıcıların tepkisine neden oldu. Sezon başında aylık 149 liraya bile satılmış olan paketin yeni fiyatı 329 olarak açıklandı. Sezonun boyunun kısalması yani maç sayılarının azalmasına rağmen fiyatların bu kadar artış göstermesi şaşkınlığa neden oldu.
Sosyal medya hesaplarından duruma tepki gösteren futbolseverler zammı 'fahiş fiyat artışı' olarak nitelendirdi.
Taahhüdü sona eren eski bir kullanıcıyla yaptığımız görüşmede Digiturk'ten gelen yeni fiyat teklifi sonrası aboneliğini sonlandırdığını ifade etti.