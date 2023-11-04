Digiturk'ten tepki çeken zam: Futbolseverler isyan etti

Digiturk, lig maçlarını yayınladığı 'Sporun Yıldızı' paketi fiyatlarında güncelleme yaptı. Yeni fiyatlar kullanıcıların tepkisine neden oldu. Sezon başında aylık 149 liraya bile satılmış olan paketin yeni fiyatı 329 olarak açıklandı. Sezonun boyunun kısalması yani maç sayılarının azalmasına rağmen fiyatların bu kadar artış göstermesi şaşkınlığa neden oldu.