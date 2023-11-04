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Spor

Digiturk'ten tepki çeken zam: Futbolseverler isyan etti

Yayıncı kuruluş Digiturk'ün, sezon başında aylık 149 liraya sattığı maç paketinin fiyatını 329 liraya çıkarması futbolseverler tarafından tepki çekti.

19:41 - 4/11/2023 Cumartesi
Güncelleme: 19:49 - 4/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Digitürk

Digitürk

Digiturk, lig maçlarını yayınladığı 'Sporun Yıldızı' paketi fiyatlarında güncelleme yaptı. Yeni fiyatlar kullanıcıların tepkisine neden oldu. Sezon başında aylık 149 liraya bile satılmış olan paketin yeni fiyatı 329 olarak açıklandı. Sezonun boyunun kısalması yani maç sayılarının azalmasına rağmen fiyatların bu kadar artış göstermesi şaşkınlığa neden oldu.


Sosyal medya hesaplarından duruma tepki gösteren futbolseverler zammı 'fahiş fiyat artışı' olarak nitelendirdi.


Taahhüdü sona eren eski bir kullanıcıyla yaptığımız görüşmede Digiturk'ten gelen yeni fiyat teklifi sonrası aboneliğini sonlandırdığını ifade etti.







#Digiturk
#Trendyol Süper Lig
#Bein SPORTS
32 dakika önce
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