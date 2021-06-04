Spor Doğan Alemdar "Avrupada oynayan Türk futbolcu olmak istiyorum"
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Doğan Alemdar: "Avrupa'da oynayan Türk futbolcu olmak istiyorum"

Kayserispor’un file bekçisi Doğan Alemdar, hedefinin Avrupa’da futbol hayatını sürdürmek olduğunu söyledi.

Haber Merkezi İHA
Doğan Alemdar: Avrupada oynayan Türk futbolcu olmak istiyorum
Süper Lig'de performansıyla sezonun öne çıkan kalecileri arasında yer aldı.

Süper Lig’de mücadele veren Kayserispor’un 18 yaşındaki kalecisi Doğan Alemdar, ileride Avrupa liglerinde forma giymeyi hedeflediğini söyledi.

Alemdar, "Geride kalan sezon iyi bir performans sergiledim. Önümde uzun sezonlar var. Hala yol almam gerektiğini düşünüyorum. İleride hem Kayseri için hem Türk futbolu için önemli bir kaleci olmak istiyorum" dedi.

"Kayserispor sayesinde Doğan Alemdar oldum"


Hedefinin hem A Milli Takım'da oynamak olduğunu dile getiren Doğan Alemdar, "İyi bir kaleci olarak A Milli Takım forması giymek istiyorum. Bana güvenenlerin yüzünü kara çıkarmadan başarı çıtasını daha yukarılara çekmek istiyorum. Bir gün ben de Avrupa liglerinde oynayan Türk futbolcu olmak istiyorum. Ama bunları başarabilmem için kulübümün menfaatleri ve benim ideallerim doğrultusunda sürecin gelişmesi gerekiyor. Ben, Kayserispor sayesinde Doğan Alemdar oldum. Bu noktada bana destek olan başta başkanımız Berna Gözbaşı ve yöneticiler olmak üzere değerli hocalarımıza ve takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.

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