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Doğan Alemdar için istenilen rakam belli oldu

Kayserispor Kulübü, sezonun öne çıkan kalecileri arasında yer alan 18 yaşındaki file bekçisi Doğan Alemdar için 4 milyon euro bonservis bedeli belirledi.

Haber Merkezi İHA
Doğan Alemdar için istenilen rakam belli oldu
Doğan Alemdar'ın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 2.4 milyon euro.

Süper Lig 2020-2021 futbol sezonunu 17.sırada tamamlayan Kayserispor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan kaleci Doğan Alemdar için istenilen bonservis ücreti belli oldu.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, kaleci Doğan Alemdar’ın bonservis bedelini 4 milyon euro olarak belirledi.

18 yaşındaki eldiven için henüz resmi bir teklif gelmezken yurt dışından bazı takımlar ile temas kurulduğu ifade edildi.

  • 31 Mayıs 2022 tarihine kadar Kayserispor ile sözleşmesi bulunan kaleci Doğan Alemdar geride kalan sezon 29 Süper Lig maçında görev yaptı. Kalesinde 35 gol gören Doğan, 9 maçı da gol yemeden noktaladı.

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