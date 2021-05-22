Doğan Alemdar için istenilen rakam belli oldu

Süper Lig 2020-2021 futbol sezonunu 17.sırada tamamlayan Kayserispor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan kaleci Doğan Alemdar için istenilen bonservis ücreti belli oldu.
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, kaleci Doğan Alemdar’ın bonservis bedelini 4 milyon euro olarak belirledi.
18 yaşındaki eldiven için henüz resmi bir teklif gelmezken yurt dışından bazı takımlar ile temas kurulduğu ifade edildi.
- 31 Mayıs 2022 tarihine kadar Kayserispor ile sözleşmesi bulunan kaleci Doğan Alemdar geride kalan sezon 29 Süper Lig maçında görev yaptı. Kalesinde 35 gol gören Doğan, 9 maçı da gol yemeden noktaladı.
Doğan Alemdar 👀 pic.twitter.com/K5zk8WFDTe
Doğan Alemdar 👀 pic.twitter.com/K5zk8WFDTe— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 3, 2021