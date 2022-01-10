Galatasaray'da Fatih Terim yerine Domenec Torrent geliyor

Süper Lig'de kötü gidişata bir türlü son veremeyen ve son olarak sahasında konuk ettiği GZT Giresunspor'a 1-0 mağlup olan Galatasaray'da Fatih Terim'le yollar ayrıldı. Ligde zor günler yaşayan ve Türkiye Kupasından da elenen sarı-kırmızılılar taraftarın eleştirisinin odağı haline geldi.

Galatasaraylı taraftarların merak ettiği konu ise kötü performans ve üst üste alınan olumsuz sonuçların ardından Başkan Burak Elmas ile bir araya gelerek görevden ayrılan Fatih Terim 'in yerine takımın başına kimin getirileceği.

Galatasaray'da Terim'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturacak isim ise Pep Guardiola'nın eski yardımcısı İspanyol Domenec Torrent.

Domenec Torrent kimdir, kaç yaşında ve nereli?

14 Tem 1962 İspanya'da dünyaya gelen Domenec Torrent antrenörlük kariyerine 1994 yılında ülkesinin CF Palafrugell takımında başladı. Sırasıyla CF Palafrugell, Palamos CF, Girona FC takımlarında teknik direktör olarak çalıştı. Daha sonra Barcelona B, Barcelona Bayern Münih, Manchester City takımlarında yardımcı antrenörlük yaptı. 2018 yılına gelindiğinde MLS takımlarından New York City'nin teknik direktörlük görevini üstlendi. Son olarak Brezilya Ligi takımı Flamengo'da çalıştı.

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