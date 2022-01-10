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Galatasaray'da Fatih Terim dönemi sona erdi

Türkiye Kupası'ndan elenen ve Süper Lig'deki kötü gidişata 'dur' diyemeyen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayda Fatih Terim dönemi sona erdi
Fatih Terim

Süper Lig'de oynadığı son 9 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alabilen ve lider Trabzonspor ile arasındaki puan farkı 22'ye çıkan Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takımın başkanı Burak Elmas ile, NEF Stadyumu'ndan bir toplantı yapan Fatih Terim'in, gerçekleştirilen görüşmelerin ardından karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığı öğrenildi.

2017'de göreve gelmişti

Tecrübeli teknik adam Galatasaray'daki 4. dönemi 21 Aralık 2017'de attığı "Nerede kalmıştık" tweetiyle yeniden başlatmıştı. Tecrübeli hoca bu süre içerisinde 176 maçta, 1.85 puan ortalaması yakaladı.

  • Teknik direktör Fatih Terim ile yollarını ayıran Galatasaray'da, Bülent Korkmaz, Okan Buruk, Domenec Torrent ve Rodolfo Borell'in adı anılıyor.

Fatih Terim tartışılıyor
SPOR
Fatih Terim tartışılıyor


Yollar ayrıldı

Yollar ayrıldı

​Galatasaray'da Fatih Terim dönemi sona erdi.
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