Fatih Terim tartışılıyor

Ziraat Türkiye Kupası’nda TFF 1. Lig ekibi Denizlispor’a elendikten sonra türbülansa giren Galatasaray, Süper Lig’de kötü gidişatı durduramıyor.

Ligde 7 maçlık olumsuz seriyi Antalyaspor galibiyetiyle sona erdiren sarı-kırmızılılar, ikinci yarının ilk maçında GZT Giresunspor’a evinde 1-0 mağlup olması sonucu camia, teknik direktör Fatih Terim’in geleceğini sorguluyor.

Sarı-kırmızılılar son 9 lig maçının sadece birinden 3 puan çıkarabildi. Ligdeki 20’nci maçında 7’nci mağlubiyetini alan Galatasaray’da hem yönetim, hem de teknik direktör Fatih Terim yüksek sesle tartışılıyor.

GZT Giresunspor maçının son bölümünde artık tribünler de yönetim ve teknik direktör Fatih Terim’i protestoya başladı.

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Takım niye oynamıyor?

Galatasaray tribünleri, GZT Giresunspor maçında futbolcular, yönetim ve Terim’i de protesto etti. Futbolculara, “Formayı çıkarın” diye seslenen sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetimi istifaya davet ederken, Fatih Terim’e de “Takım niye oynamıyor” diye seslendi. Taraftarların tepkilerini değerlendiren Terim, projesine inandığını ifade ederken, sonuna kadar gideceğini söyleyip, şu an istifayı düşünmediğinin mesajını verdi.

Başkan Burak Elmas ve yönetimi ise sessizliğini koruyor. Taraftarlar yönetimden de net açıklamalar bekliyor.

SPOR Fatih Terim'den Galatasaraylı taraftarlara cevap



