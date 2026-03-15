Doncic Denver'ı yıktı

Doncic Denver'ı yıktı

11:2515/03/2026, Pazar
AA
Lakers, Doncic'in son saniye basketiyle kazandı.
Lakers, Doncic'in son saniye basketiyle kazandı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, Luka Doncic'in uzatma periyodundaki son saniye basketiyle Denver Nuggets'ı 127-125 yendi.

Los Angeles Lakers, Denver Nuggets'ı 127-125 mağlup etti.


Crypto.com Arena'da oynanan mücadelede Doncic, 30 sayı, 11 ribaunt, 13 asistle "triple-double" yaptı. Üst üste 5 olmak üzere 42. galibiyetine ulaşan Batı Konferansı üçüncüsü Lakers'ta Austin Reaves 32, Marcus Smart 21 ve LeBron James 17 sayı buldu.


Batı Konferansı 6'ncısı Nuggets'ta ise Nikola Jokic, 24 sayı, 16 ribaunt, 14 asistle "triple-double"lık performans sergiledi. Sezonun 27. mağlubiyetini yaşayan konuk takımda Aaron Gordon 27, Tim Hardaway Jr 20 ve Cameron Johnson 18 sayı kaydetti.








Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 15 Mart Pazar maç programı