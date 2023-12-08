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Spor

'Dört Büyükler'in kupadaki rakipleri belli oluyor

Türkiye Kupası'nda kuralar bugün çekiliyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da yer aldığı kura çekimine 32 takım katılacak.

12:05 - 8/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Kupada eşleşmeler belli oluyor.
Kupada eşleşmeler belli oluyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi, saat 14.30'da başlayacak. Organizasyona TFF ve kulüplerin yetkilileri katılacak.


Kura çekimine 4. eleme turundan çıkacak 28 takım ile Trendyol Süper Lig'de geçen sezon Avrupa kupalarına katılım hakkı elde eden 4 ekip olmak üzere toplam 32 kulüp katılacak.


Tek maç eleme usulüne göre yapılacak 5. eleme turu müsabakaları sonucunda tur atlayacak takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.


Kuraya katılan takımlar:


#Türkiye Kupası
#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Beşiktaş
#Trabzonspor
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