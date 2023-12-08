'Dört Büyükler'in kupadaki rakipleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi. Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan organizasyona Türkiye Futbol Federasyonu ve kulüplerin yetkilileri katıldı.

Kura çekiminde, 4. eleme turundan çıkan 28 takım ile Süper Lig'de geçen sezon Avrupa kupalarına katılım hakkı elde eden 4 ekip olmak üzere toplam 32 kulüp yer aldı.