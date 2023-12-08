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Spor

'Dört Büyükler'in kupadaki rakipleri belli oldu

Türkiye Kupası'nda kuralar çekidi. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da yer aldığı kura çekimine 32 takım katıldı.

14:30 - 8/12/2023 Cuma
Güncelleme: 15:18 - 8/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Kupada eşleşmeler belirlendi.
Kupada eşleşmeler belirlendi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi. Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan organizasyona Türkiye Futbol Federasyonu ve kulüplerin yetkilileri katıldı.


Kura çekiminde, 4. eleme turundan çıkan 28 takım ile Süper Lig'de geçen sezon Avrupa kupalarına katılım hakkı elde eden 4 ekip olmak üzere toplam 32 kulüp yer aldı.


Tek maç eleme usulüne göre yapılacak 5. eleme turu müsabakaları sonucunda tur atlayacak takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.



İşte Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri:

Beşiktaş-Eyüpspor

Fatih Karagümrük-Kırklarelispor

Başakşehir-Boluspor

Alanyaspor-Samsunspor

Sivasspor-Ankara Keçiörengücü

Fenerbahçe-Adanaspor

Galatasaray-Ümraniyespor

Gaziantep FK-Bodrumspor

Ankaragücü-Rizespor

Hatayspor-Sakaryaspor

Antalyaspor-Pendikspor

Kasımpaşa-Bandırmaspor

Kayserispor-Gençlerbirliği

TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe

Adana Demirspor-24 Erzincanspor

Trabzonspor-Manisa FK












#Türkiye Kupası
#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Beşiktaş
#Trabzonspor
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