'Dört Büyükler'in kupadaki rakipleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi. Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan organizasyona Türkiye Futbol Federasyonu ve kulüplerin yetkilileri katıldı.
Kura çekiminde, 4. eleme turundan çıkan 28 takım ile Süper Lig'de geçen sezon Avrupa kupalarına katılım hakkı elde eden 4 ekip olmak üzere toplam 32 kulüp yer aldı.
Tek maç eleme usulüne göre yapılacak 5. eleme turu müsabakaları sonucunda tur atlayacak takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.
Beşiktaş-Eyüpspor
Fatih Karagümrük-Kırklarelispor
Başakşehir-Boluspor
Alanyaspor-Samsunspor
Sivasspor-Ankara Keçiörengücü
Fenerbahçe-Adanaspor
Galatasaray-Ümraniyespor
Gaziantep FK-Bodrumspor
Ankaragücü-Rizespor
Hatayspor-Sakaryaspor
Antalyaspor-Pendikspor
Kasımpaşa-Bandırmaspor
Kayserispor-Gençlerbirliği
TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe
Adana Demirspor-24 Erzincanspor
Trabzonspor-Manisa FK