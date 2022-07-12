Dorukhan: 'Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz'

Sezon öncesi Slovenya'da kampa giren bordo-mavililerin orta sahası Dorukhan Toköz, TRT Spor'da soruları yanıtladı.

Geçen sezonki şampiyonlukla alakalı konuşan Dorukhan, "Camia olarak çok mutluyuz, gerçekten zor bir sezon geçti. Evet puan farkı açılmıştı ama bunun rehavetine kapılmamamız gerekiyordu. Hiçbir zaman bırakmadık, hocamız hep söylüyordu 'Biz bu sene şampiyon olacağız' diye, buna göre çalışmalar yaptık. Yabancısı, Türk'ü, aile gibi olduk. Önemli şeylerden biri de bu zaten, birbiri için mücadele etmek, hataları telafi etmek. Zor bir sezondu ama iyi oyunumuza devam ettik sonra da çok şükür istediğimiz şampiyonluğu aldık" dedi.

'Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz'

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Yeni sezon ile alakalı konuşan milli futbolcu, "Zor bir sezon bizi bekliyor ama biz olsak da olmasak da Trabzonspor şampiyonluğa oynamak zorunda, camianın içinde bu var. O yüzden biz yine şampiyonluğa oynamak, şampiyon olmak istiyoruz ama haddimizi bilerek mütevazı bir şekilde çalışarak antrenman yaparak. Bu sene maçlar daha fazla, Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz öncelikle, inşallah elemeleri geçeceğiz ama olmazsa da Avrupa Ligi var. Dolayısıyla bu sene çok kalabalık bir fikstürümüz var." ifadelerini kullandı.

Yeni transferler ile de ilgili konuşan iki yönlü orta saha, "Baktığım zaman hepsi iyi futbolcular, Eren'ler Doğu'lar, Trezeguet, diğer arkadaşlarımız iyi çocuklar en önemlisi. Hocamız zaten kadroyu kurarken buna da dikkat ediyor. İyi karakterler toplamaya çalışıyor. Tabii ki gidenler gelenler oluyor. Bugün yarın biz gitsek, bizim de yerimize oyuncular gelecek" şeklinde konuştu.

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'Uğurcan'ın yerinde gözüm var'

Sezon içerisinde birden fazla mevkide oynamasıyla alakalı da konuşan 26 yaşındaki futbolcu, "O hafta nerde eksik, sakatlık, ceza durumu olduğu zaman hocamız bana veya arkadaşlarıma hafta içi konuşuyor. 'Böyle bir durum var. Seni burada oynatmayı planlıyorum. Böyle bir planım var bu hafta. Zaten hocama çok büyük bir saygı duyuyorum. Hocamızın her zaman bir bildiği vardır dediğimiz için hiçbir zaman hayır ben orada oynamam demedim. Nasıl yararlı olacaksam öyle oynamak istiyorum. Zaten Abdullah Hoca analiz toplantılarında veya özel olarak konuşuyor, yapması gerekenleri anlatıyor. Birden fazla mevkide oynadım iyi geçti çok şükür ekmeğini yedik şampiyon olduk. Bundan daha büyük mutluluk yok. Bir forvet bir de kale, Uğurcan'ın yerinde gözüm var" dedi.

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Milli takımla ilgili de konuşan Dorukhan, "Çok iyi bir jenerasyon olduğuna inanıyorum, gerçekten iyi futbolcu arkadaşlarım var takımın içinde. Bir gelişmenin de içerisindeyiz zaten, bana kalırsa olacak. Biliyoruz ki şu an oynadığımız takımlar bizim seviyemizde değil, bizim hak ettiğimiz yer, Türk halkının hak ettiği yer burası değil ama bunun farkındayız hızlı adımlarla üst seviyelere çıkmak istiyoruz. Oyunumuzu geliştiriyoruz, hak ettiğimiz yerlere ulaşmamız yakındır" ifadesini kullandı.

'Gel bu sene şampiyon olacağız'

Avrupa'ya transfer söylentileri hakkında da konuşan tecrübeli oyuncu, "Geçen sene serbest kaldığımda gelen üç teklifi menajerim Ahmet Abi(Bulut) bana iletti. Bana demişti ki bir ay konuşmayalım bir ay sonra ben sana elimde bütün netlikle geleceğim, geldi zaten. Türkiye'den de teklifler vardı ama benim ilk amacım Avrupa'ya gitmekti ama Ahmet abiyle, ailemle konuşunca hislerim burada kalınca mutlu olacağım yönündeydi. Sonra Abdullah Hocamız aradı, hocanın yeri bende çok ayrıdır. Sakatlığımı onunla yaşadım, güzel günler de geçirdik, çok sevip saydığım bir insan. Bana kalırsa çok büyük bir hoca. Beni aradığında çok güzel bir konuşma geçti aramızda. Böyle bir camiada şampiyonluk yaşamanın çok özel bir şey olacağını biliyordum zaten. Abdullah Hoca da, 'Gel bu sene şampiyon olacağız deyince ben de mutlulukla geldim" dedi.

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Şampiyonluk kutlamalar için de konuşan Dorukhan, "Çok güzel bir kutlama yaptık, tekne çok güzeldi, üstü açık otobüste gittik. Çıktık Uğurcan ile şarkı söyledik, diğer arkadaşlarımız geldi onlarla eğlendik. Ailelerimiz geldi onlarla fotoğraf çekindik. Yöneticilerimizle taraftarlarımızla hayatımız boyunca unutamayacağımız anılar biriktiriyoruz böyle. Dahil olan herkese teşekkür ederim" yorumunda bulundu.

Dorukhan Toköz'ün mevcut piyasa değeri 7 milyon Euro.

📝 Akşam antrenmanı

Dinamik ısınma ✅

Koordinasyon ve Reaksiyon ✅

Pas Çalışması ✅

5v2 ✅

Geniş alan oyunları ✅

Çift kale maç ✅

🔗 https://t.co/xOgCpny7kQ pic.twitter.com/eN1WgIh34h — Trabzonspor (@Trabzonspor) July 11, 2022