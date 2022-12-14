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Dries Mertens: "Napoli'den Juventus'a gitmek olmazdı"

Dünya Kupası sebebiyle verilen arada Antalya'da hazırlıklarını sürdüren Galatasaray’da Belçikalı futbolcu Dries Mertens, açıklamalarda bulundu.

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Haber Merkezi DHA
Dries Mertens: Napoliden Juventusa gitmek olmazdı
Dries Mertens

Galatasaray'ın 35 yaşındaki yıldız futbolcusu Mertens, Belçika ile geçirdikleri Dünya Kupası serüvenini ve Galatasaray kariyeri hakkında açıklamalar yaptı.

"İyi bir şekilde devam edeceğiz"

Başka bir ülkeden gelerek yeni bir lige başlamanın çok kolay olmadığını ifade eden Mertens, “Bunu anlamak gerekiyor ancak ben burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Galatasaray geçen sene 13’üncü bitirdi. Onun üzerine 13 tane yeni oyuncu geldi ve hepsi farklı liglerden buraya geldiler. Fakat son oynadığımız maçlara baktığımız zaman iyi sonuçlar aldığımızı düşünüyorum. İyi bir şekilde devam edeceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.

"Bizim kendi hatamız"

Dünya Kupası hakkında da konuşan Mertens, “Biz orada istediğimiz oyunu oynayamadık. Bizim kendi hatamız. Oynadığımız takımlara baktığımız zaman güçlüydü ve yarı finale geldiler. Dolayısıyla baktığınızda bu bizim hatamız. Adapte olmak gerekiyor bu konuda. Şu açıdan zor olabilir, tam ligler başladı, lig ortasında Dünya Kupası’nı oynamak zor olabilir ama futbol hep değişiyor. Bunun için adapte olmak gerekiyor” şeklinde konuştu.

"Sözleşme imzalayacaklarına inanıyorum"

Galatasaray’ın büyük bir kulüp olduğunu vurgulayan Mertens, “Büyük kulüplerin de genç oyuncuları vardır. Bizim de genç ve iyi oyuncularımız olduğunu düşünüyorum. Takım olarak biz de onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yunus genç oyuncularımızdan. Yeni bir sözleşme imzaladı ve bunun da genç oyunculara örnek olup sözleşmeler imzalayacaklarına inanıyorum” dedi.

"Napoli'den sonra Juventus'a gitmek olmazdı"

Mertens, Galatasaray’a gelmeden önce kendisine Juventus’tan gelen teklif hakkında, “Böyle bir teklif oldu. Benim için başka bir takıma gelmek çok zordu. Özellikle Napoli’den sonra Juventus’a gitmem olmazdı, orada uzun bir süre geçirdim. Buraya gelmemde Dursun Başkanımızın, Erden Başkan olsun, Okan hocamız olsun çok büyük etkisi oldu. Beni aradılar, ‘seni Galatasaray’a getirmek ve tekrardan olduğun konuma taşımak istiyoruz’ dediler. Ben de Galatasaray’ın Türkiye’nin en iyi takımı olduğunu bildiğim için ve bir önceki sene de 13‘üncü bitirdiğini bildiğim için bu projeye evet dedim” diye konuştu.

“Ali Yiğit bize şans getiriyor"

Okan Buruk’un oğlu Ali Yiğit’in takımın maskotu gibi olduğunu sözlerine ekleyen Mertens, “Hep bize destek oluyor. Geldiğinde her zaman kazanıyoruz ama olmadığı zamanlarda da ya beraberlik oluyor, ya da yeniliyoruz. Çok seviyoruz kendisini, şans getiriyor bize” ifadelerini kullandı.

"Ligi en iyi şekilde bitireceğiz"

Mertens, son oynadıkları 3 maçta neler yapabileceklerini gösterdiklerini belirterek, “Fakat bu kolay bir şey değil. 13 yeni oyuncu, ligi bilmiyor, bazıları buraya hazırlık yapmadan geldi. Ancak biz de bunların hepsini tamamlayıp, bütünü oluşturup ileriye gidebileceğimizi düşünüyorum. Bizim kendi performansımızı sahaya yansıtıp bir kaç ay daha zamana ihtiyacımız var bu grubun bir yere gelmesi için. Geçen sene 13’üncü olarak bitiren bir takım ve bu sene birinciliğe oynayan bir takım. Bu bir anda gerçekleşecek bir şey değil. Biz antrenmanlarda elimizden geldiğince en üst seviyede bunun hazırlıklarını yapıyoruz. En iyi şekilde de bitireceğimizi düşünüyorum” dedi.

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