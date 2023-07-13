Dries Mertens: Tüm Türkiye'yi çok seviyorum

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, Avusturya kampında açıklamalarda bulundu. 36 yaşındaki oyuncu, "Geçen yıl geldiğimde hem ligi hem kupayı kazanmayı istiyordum. Kupada Başakşehir'e elendik. Bu sene Şampiyonlar Ligi var. Süper Lig'i tekrar kazanmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olacağımızı düşünüyorum" dedi.





Yıldız oyuncu, "Galatasaray'dan bu kadar büyük ilgi beklemiyordum, italya'ya, Belçika'ya gidiyorum, Galatasaray taraftarı her yerde. Napoli taraftarlarına benziyorlar. Tüm Türkiye'yi çok sevdim. Lig çok güzel. Stadyumlar muhteşem" diye konuştu.





Umarım İcardi gelir

Mertens, geçen sezon şampiyonlukta önemli pay sahibi isimleden olan İcardi içinse, "Geçen sene bize çok katkı sundu İcardi. Güzel bir ilişkimiz vardı. Umarım İcardi gelir" ifadelerini kullandı.





Belçikalı yıldız, "Bu sene çok çalışmak ve her andan keyif almak istiyorum. Bitirdiğim zaman da Galatasaray'ı kalbimde tutacağım. Gururla bir şekilde futbolu bırakmak istiyorum sadece" ifadelerini kullandı.











