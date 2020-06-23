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​Dumitru Stingaciu: Fenerbahçe maçında Galatasaraylı oyuncular bize prim verdi

Dumitru Stingaciu: Fenerbahçe maçında Galatasaraylı oyuncular bize prim verdi

1995-200 yılları arasında ülkemizde Vanspor ve Kocaelispor formaları giyen kaleci Dumitru Stingaciu, 1997/1998 sezonunda Fenerbahçe'yi yendikleri karşılaşma sonrasında Galatasaraylı Hagi, Popescu, Filipescu ve Ilie'den prim aldığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Dumitru Stingaciu, Kocaelispor formasıyla futbol hayatını sonlandırmıştı.

​Dumitru Stingaciu, Kocaelispor formasıyla futbol hayatını sonlandırmıştı.

1997/1998 sezonunda Kocaelispor kalesini koruyan Rumen kaleci Dumitru Stingaciu, o sezon oynadıkları Fenerbahçe karşılaşması sonrasında Galatasaraylı oyunculardan teşvik primi aldığını söyledi.

Romanya'dan Gazeta Sporturilor'a konuşan Stingaciu, "1998 sezonunda Dünya Kupası'ndan hemen önceydi. Kocaelispor olarak Fenerbahçe ile oynayacaktık. Fenerbahçe'yi yenersek, Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda işi daha kolay olacaktı. O dönem Kocaelispor'da 7 bin dolar ve bonuslar karşılığında oynuyordum. Galatasaray'dan Hagi, Popescu, Ilie ve Filipescu bana, Fenerbahçe'yi yenmemiz karşılığında prim teklif etti" ifadelerini kullandı.

Mücadeleyi kazandıklarını söyleyen Rumen kaleci, "Maçtan sonra 20 bin dolar aldım. Sadece ben değil, takım arkadaşlarım da aldı. Ben ise onlardan 5 kat daha fazla para aldım" dedi.

  • 1997/98 sezonunda 27. haftaya lider giren Fenerbahçe, bu karşılaşma sonrasında 28. hafta da ligde 2. sıraya düştü. Sezon sonunda Galatasaray 4 puan farkla şampiyonluğunu ilan etti.

1997/98 sezonu puan durumu
1997/98 sezonu puan durumu

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