​Dumitru Stingaciu: Fenerbahçe maçında Galatasaraylı oyuncular bize prim verdi

1997/1998 sezonunda Kocaelispor kalesini koruyan Rumen kaleci Dumitru Stingaciu, o sezon oynadıkları Fenerbahçe karşılaşması sonrasında Galatasaraylı oyunculardan teşvik primi aldığını söyledi.

Romanya'dan Gazeta Sporturilor'a konuşan Stingaciu, "1998 sezonunda Dünya Kupası'ndan hemen önceydi. Kocaelispor olarak Fenerbahçe ile oynayacaktık. Fenerbahçe'yi yenersek, Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda işi daha kolay olacaktı. O dönem Kocaelispor'da 7 bin dolar ve bonuslar karşılığında oynuyordum. Galatasaray'dan Hagi, Popescu, Ilie ve Filipescu bana, Fenerbahçe'yi yenmemiz karşılığında prim teklif etti" ifadelerini kullandı.

Mücadeleyi kazandıklarını söyleyen Rumen kaleci, " Maçtan sonra 20 bin dolar aldım. Sadece ben değil, takım arkadaşlarım da aldı. Ben ise onlardan 5 kat daha fazla para aldım" dedi.