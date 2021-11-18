Dünya Kupası play-off kura çekimi ne zaman yapılacak?

A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son maçında Karadağ'ı 2-1 mağlup ederek Dünya Kupası yolunda play-off turu oynamaya hak kazandı. Gözler şimdi Dünya Kupası playy-off turu kura çekimlerinde... Peki, Dünya Kupası playy-off kura çekimi ne zaman?
DÜNYA KUPASI PLAYY-OFF KURA ÇEKİMLERİ NE ZAMAN?
Dünya Kupası play-off kurası, 26 Kasım 2021 Cuma tarihinde, TSİ 19.00'da gerçekleşecek.
DÜNYA KUPASI 2022 PLAY OFF OYNAYACAK TAKIMLAR HANGİLERİ?
2022 Dünya Kupası'na katılmak için play-off oynayacak takımlar:
İskoçya
İsveç
Kuzey Makedonya
Portekiz
Rusya
İtalya
Polonya
Ukrayna
Galler
Çek Cumhuriyeti
Avusturya