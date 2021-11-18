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Dünya Kupası play-off kura çekimi ne zaman yapılacak?

Dünya Kupası Play Off kura çekimleri futbolseverlerin gündeminde... 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri playoff kura çekimi ne zaman? Dünya Kupası Play Off maçlarına katılmaya hak kazanan takımlardan biri de Türkiye oldu. Peki, Dünya Kupası Play-off Kura çekimi ne zaman yapılacak, tarih belli mi? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünya Kupası play-off kura çekimi ne zaman yapılacak?
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A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son maçında Karadağ'ı 2-1 mağlup ederek Dünya Kupası yolunda play-off turu oynamaya hak kazandı. Gözler şimdi Dünya Kupası playy-off turu kura çekimlerinde... Peki, Dünya Kupası playy-off kura çekimi ne zaman?

DÜNYA KUPASI PLAYY-OFF KURA ÇEKİMLERİ NE ZAMAN?

Dünya Kupası play-off kurası, 26 Kasım 2021 Cuma tarihinde, TSİ 19.00'da gerçekleşecek.

A Milli Takım'ın Play-Off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu
SPOR
A Milli Takım'ın Play-Off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu

DÜNYA KUPASI 2022 PLAY OFF OYNAYACAK TAKIMLAR HANGİLERİ?

2022 Dünya Kupası'na katılmak için play-off oynayacak takımlar:

İskoçya

İsveç

Kuzey Makedonya

Portekiz

Rusya

İtalya

Polonya

Ukrayna

Galler

Çek Cumhuriyeti

Avusturya

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