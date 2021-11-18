Dünya Kupası play-off kura çekimi ne zaman yapılacak? Dünya Kupası Play Off kura çekimleri futbolseverlerin gündeminde... 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri playoff kura çekimi ne zaman? Dünya Kupası Play Off maçlarına katılmaya hak kazanan takımlardan biri de Türkiye oldu. Peki, Dünya Kupası Play-off Kura çekimi ne zaman yapılacak, tarih belli mi? İşte ayrıntılar...

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