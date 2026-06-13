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Dünya Kupası'nda İngiltere'ye hırsızlık şoku!

Dünya Kupası'nda İngiltere'ye hırsızlık şoku!

09:3813/06/2026, Cumartesi
G: 13/06/2026, Cumartesi
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ABD'de kamp yapan İngiltere Milli Takımı'nın ekipmanları çalındı. (Temsili görsel)
ABD'de kamp yapan İngiltere Milli Takımı'nın ekipmanları çalındı. (Temsili görsel)

2026 Dünya Kupası için Amerika Birleşik Devletleri'nde kampta olan İngiltere Milli Takımı, ilk maçına sayılı günler kala akılalmaz bir hırsızlık şokuyla sarsıldı. Kansas City'deki kamp merkezine malzeme taşıyan kamyondan yıldız oyuncuların kramponları ve teknik direktör Thomas Tuchel’in taktik tahtaları çalındı.

Dünya Kupası’nda şampiyonluğun güçlü adaylarından biri olan İngiltere Milli Takımı, turnuva öncesi saha dışı bir olayla gündeme oturdu. Daily Mail Sport’un manşete taşıdığı habere göre, kırmızı-beyazlıların kamp malzemelerini taşıyan nakliye aracı, ABD'de hırsızların hedefi oldu.

İngiltere'nin Florida'da gerçekleştirdiği ön kampın ardından, ana kampın yapılacağı Missouri’deki Swope Soccer Village tesislerine doğru yola çıkan ekipman kamyonu soyuldu. Kansas City’deki kamp merkezine ulaştığında fark edilen olayda; oyuncuların kişisel kramponları, resmi turnuva topları ve tüm antrenman kıyafetlerinin çalındığı anlaşıldı.

Çalınan malzemelerin listesi, İngiltere teknik heyetini ve federasyonu adeta alarma geçirdi. Hırsızlık olayının sadece maddi değil, sportif açıdan da büyük bir krize neden olduğu belirtiliyor.

İngiltere, Dünya Kupası’ndaki ilk grup maçında önümüzdeki çarşamba günü Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.



#2026 Dünya Kupası
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