Dünya Kupası'nda İngiltere'ye hırsızlık şoku!

Dünya Kupası’nda şampiyonluğun güçlü adaylarından biri olan İngiltere Milli Takımı, turnuva öncesi saha dışı bir olayla gündeme oturdu. Daily Mail Sport’un manşete taşıdığı habere göre, kırmızı-beyazlıların kamp malzemelerini taşıyan nakliye aracı, ABD'de hırsızların hedefi oldu.

Çalınan malzemelerin listesi, İngiltere teknik heyetini ve federasyonu adeta alarma geçirdi. Hırsızlık olayının sadece maddi değil, sportif açıdan da büyük bir krize neden olduğu belirtiliyor.