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Dünyaca ünlü eski yıldız açılış maçında ölümden döndü! Güvenlik güçleri kurtardı

Dünyaca ünlü eski yıldız açılış maçında ölümden döndü! Güvenlik güçleri kurtardı

Tuğçe Erginkoç
11:3112/06/2026, Cuma
G: 12/06/2026, Cuma
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Meksika'nın başkenti Meksiko'daki Tlalpan Caddesi üzerinde toplanan binlerce Ulusal Eğitim İşçileri Koordinasyonu (CNTE) üyesi öğretmen, Azteca Stadyumu'na (Estadio Azteca) doğru yürüyüş düzenledi.
Meksika'nın başkenti Meksiko'daki Tlalpan Caddesi üzerinde toplanan binlerce Ulusal Eğitim İşçileri Koordinasyonu (CNTE) üyesi öğretmen, Azteca Stadyumu'na (Estadio Azteca) doğru yürüyüş düzenledi.

2026 Dünya Kupası ev sahibi ülkelerden Meksika'nın Güney Afrika ile oynadığı karşılaşmayla resmen başladı. Turnuvayı izlemeye gelen Real Madrid'in eski yıldızı Marcelo, stadyum dışında çatışmanın ortasında kaldı.

2026 Dünya Kupası'nda açılış maçı Meksika ile Güney Afrika arasında oynandı. Azteca Stadyumu'ndaki müsabakaya binlerce ünlü sima akın ederken stat çevresinde korkutan bir olay yaşandı.

Maçı yerinde izlemek için Azteca Stadyumu'na gelen Real Madrid'in eski yıldızı Marcelo, protestocular ile Meksika güvenlik güçlerinin çatışması arasında kaldı.

Daha sonra güvenlik güçleri, Brezilyalı eski futbolcuyu güvenli bir alana tahliye etti.

Marcelo, 2026 Dünya Kupası'nın özel konuğu olarak Meksika'da bulunuyor. Eski Brezilyalı yıldız, İspanyol devi Real Madrid'de geçirdiği yaklaşık 16 yıl boyunca 25 şampiyonluk kazanarak etkileyici bir rekora imza atmıştı.

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