Dünyaca ünlü eski yıldız açılış maçında ölümden döndü! Güvenlik güçleri kurtardı

2026 Dünya Kupası'nda açılış maçı Meksika ile Güney Afrika arasında oynandı. Azteca Stadyumu'ndaki müsabakaya binlerce ünlü sima akın ederken stat çevresinde korkutan bir olay yaşandı.

Maçı yerinde izlemek için Azteca Stadyumu'na gelen Real Madrid'in eski yıldızı Marcelo, protestocular ile Meksika güvenlik güçlerinin çatışması arasında kaldı.

Daha sonra güvenlik güçleri, Brezilyalı eski futbolcuyu güvenli bir alana tahliye etti.