Spor Dursun Özbek "Güzel günler Galatasarayı bekliyor"
FUTBOL FUTBOL

Dursun Özbek: "Güzel günler Galatasaray’ı bekliyor"

Süper Lig’in ilk haftasında deplasmanda Antalyaspor’u 1-0 mağlup eden Galatasaray’da Başkanı Dursun Özbek, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Oyuncuların sıcak havada ellerinden geleni yaptığını belirten Özbek, “1-0 kazandık. Tam istediğimiz oyunu oynayamadık ancak zaten sezonun başı ve hazırlıklarımız devam edecek" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Dursun Özbek: Güzel günler Galatasaray’ı bekliyor
Galatasaray'da ikinci başkanlık dönemini geçiren Dursun Özbek, 12 Haziran'da Galatasaray'ın olağanüstü seçimli genel kongresinde tekrar başkanlığa seçilmişti.

Galatasaray'da Antalyaspor galibiyetinin ardından Başkan Dursun Özbek açıklamalarda bulundu. Sarı-kızrmızılı kulübün Başkanı, takviye yapılması gereken bazı bölgeler olduğunu söyleyerek, "Lige bu şekilde başladık. Takımın daha güçlenmesi için yeni oyuncularımız var. Onların da takıma dahil olmasıyla taraftarımıza en güzel günleri yaşatacağız. Bizi desteklemeye devam etsinler. 3 puanımız hayırlı olsun” dedi.

"Güzel günler Galatasaray'ı bekliyor"

Galatasaray’ı güzel günlerin beklediğini söyleyen Başkan Özbek, “Sezonun başlamasıyla beraber eksikler daha net ortaya çıkıyor. Yeni oyuncuların takıma girmesiyle beraber daha net gözükecek. Şu anda takviye yapmamız gereken bazı bölgelerimiz olduğunu düşünüyorum. Bu teknik kadronun ve çalışan arkadaşların vereceği bir karar. Önümüzdeki haftadan itibaren çalışmaya başlayacağız. Güzel günler Galatasaray’ı bekliyor” diye konuştu.

"Galatasaray cumhuriyetin yüzüdür"

Galatasaray’a hizmet etmekten asla yorulmayacaklarını belirten Özbek, “Galatasaray Kulübü Derneği biz kulübe hizmet edelim diye bizi seçti. Ben hayatımda hiçbir zaman hizmetten yorulmadım. Galatasaray için hizmet etmek büyük bir şeref. Hiçbir zaman da yorulmayacağız. Elimizden gelenin en iyisini Galatasaray’ı güzel günlere taşımak için yapacağız. Bu sezon çok önemli cumhuriyetin 100’ncü yılı Galatasaray cumhuriyetin yüzüdür” dedi.

Okan Buruk: 3 puanla başladım
SPOR
Okan Buruk: 3 puanla başladım
Filmden esinlendi kendi yaptı

Filmden esinlendi kendi yaptı

ABD'ye davet ettiler: 100 bin lira bile verseler satmam.
Kiracıyı çıkarmak için üç kriter

Kiracıyı çıkarmak için üç kriter

​Tek tek sıralandı: Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor.
Çin ordusubölgeden çekilmiyor

​İki ülke arasında gerilimi yükseltecek hamle.

​Dünyanın yakından takip ettiği sevkiyat sürüyor.

​Çin'den koronavirüs kararı

Zelenskiy Avrupa'ya seslendi
LGS'de ikinci nakil<br>sonuçları açıklandı

LGS'de ikinci nakil
sonuçları açıklandı

​Öğrencilerin yüzde 97,6'sı istediği okula yerleşti.
Aracın boş olması<br>faciayı önledi

Aracın boş olması
faciayı önledi

​Üsküdar'da İETT otobüsü yoldan çıktı.
11 ile sarı kodlu uyarı

11 ile sarı kodlu uyarı

​Öğle saatlerine dikkat: Sel ve su baskınları olabilir.
Yedi araç<br>birbirine girdi

Yedi araç
birbirine girdi

​İstanbul-Eyüpsultan'da zincirleme kaza: Beş yaralı.
Ateşkesi<br>yok sayarız

Ateşkesi
yok sayarız

​İslami Cihad Hareketi'nden İsrail'e uyarı.
Ateşe verip<br>kurşun yağdırdılar

Ateşe verip
kurşun yağdırdılar

İstanbul ​Gaziosmanpaşa'da hareketli gece.

​Avrupa TANAP'ta kapasite artırımı talebinde bulundu.

​Tahıl koridoru “tam kapasite” çalışıyor.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Alevi dedeleri ve Bektaşi babalarıyla buluşacak
Tarihi köprü<br>küle döndü

Tarihi köprü
küle döndü

Çin'de ​900 yıllık Wan'an Köprüsü'nde yangın çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.