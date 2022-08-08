Dursun Özbek: "Güzel günler Galatasaray’ı bekliyor"

Galatasaray'da Antalyaspor galibiyetinin ardından Başkan Dursun Özbek açıklamalarda bulundu. Sarı-kızrmızılı kulübün Başkanı, takviye yapılması gereken bazı bölgeler olduğunu söyleyerek, "Lige bu şekilde başladık. Takımın daha güçlenmesi için yeni oyuncularımız var. Onların da takıma dahil olmasıyla taraftarımıza en güzel günleri yaşatacağız. Bizi desteklemeye devam etsinler. 3 puanımız hayırlı olsun” dedi.

"Güzel günler Galatasaray'ı bekliyor"

Galatasaray’ı güzel günlerin beklediğini söyleyen Başkan Özbek, “Sezonun başlamasıyla beraber eksikler daha net ortaya çıkıyor. Yeni oyuncuların takıma girmesiyle beraber daha net gözükecek. Şu anda takviye yapmamız gereken bazı bölgelerimiz olduğunu düşünüyorum. Bu teknik kadronun ve çalışan arkadaşların vereceği bir karar. Önümüzdeki haftadan itibaren çalışmaya başlayacağız. Güzel günler Galatasaray’ı bekliyor” diye konuştu.

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"Galatasaray cumhuriyetin yüzüdür"

Galatasaray’a hizmet etmekten asla yorulmayacaklarını belirten Özbek, “Galatasaray Kulübü Derneği biz kulübe hizmet edelim diye bizi seçti. Ben hayatımda hiçbir zaman hizmetten yorulmadım. Galatasaray için hizmet etmek büyük bir şeref. Hiçbir zaman da yorulmayacağız. Elimizden gelenin en iyisini Galatasaray’ı güzel günlere taşımak için yapacağız. Bu sezon çok önemli cumhuriyetin 100’ncü yılı Galatasaray cumhuriyetin yüzüdür” dedi.

Mehmet Ayan: Dursun Özbek bu transferleri yaparak; "Siz susun" dedi.@tvnet @mehmetayan75 #4x4Futbol pic.twitter.com/wEKMvkdhB1 — SPOR (@yenisafakspor) August 7, 2022