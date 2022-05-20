Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'nun listeleri belli oldu

Galatasaray’da 11 Haziran’da gerçekleştirilecek kongre öncesinde başkan adaylarının yönetim kurulu listeleri belli oldu.
İki başkan adayının listeleri şöyle:
Dursun Özbek
- YÖNETİM ASİL: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Eray Yazgan, Levent Yaz, Ahmet Cemal Özgörkey, Mehmem İsmail Sarıkaya, Mehmet Saruhan Cıbara, Dikran Gülmezgil
- YEDEK: Can Natan, Emir Aral, Cansu Ak, Tanur Lara Yılmaz, Cem Soylu
Eşref Hamamcıoğlu
- YÖNETİM ASİL: Osman Kocaman, Murat Özer, Boğaç Göncü, Sadık Burçin Tunçel, Mehmet Emre Mısırlı, Levent Apaydın, Nizam Hışım, Cevat Genç, Utku Dönmez, Murat Karaman
- YEDEK: Ender Merter, Abdullah Metin Tutçuoğlu, Namık Kemal Martı, Suat Sarı, Kaan Artukoğlu