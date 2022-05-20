Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'nun listeleri belli oldu

Dünya

İddia yüzünden gözlük kolları yuttu: Çıkartılması için dört yıl bekledi

Çin'de bir adam arkadaşları ile girdiği bir iddia yüzünden bir çift gözlük kolu yuttu. Bu hareketinden sonra ise çok utandığından dolayı tıbbi yardım almak için dört yıl bekledi.