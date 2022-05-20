Spor Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlunun listeleri belli oldu
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Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'nun listeleri belli oldu

Galatasaray’da başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu, listelerini divan başkanlığına teslim etti.

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Haber Merkezi DHA
Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlunun listeleri belli oldu
Sarı-kırmızılı kulüpte gözler seçimde.

Galatasaray’da 11 Haziran’da gerçekleştirilecek kongre öncesinde başkan adaylarının yönetim kurulu listeleri belli oldu.

İki başkan adayının listeleri şöyle:

Dursun Özbek

  • YÖNETİM ASİL: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Eray Yazgan, Levent Yaz, Ahmet Cemal Özgörkey, Mehmem İsmail Sarıkaya, Mehmet Saruhan Cıbara, Dikran Gülmezgil
  • YEDEK: Can Natan, Emir Aral, Cansu Ak, Tanur Lara Yılmaz, Cem Soylu

Özbek'ten kasa kolaylığı
SPOR
Özbek'ten kasa kolaylığı

Eşref Hamamcıoğlu

  • YÖNETİM ASİL: Osman Kocaman, Murat Özer, Boğaç Göncü, Sadık Burçin Tunçel, Mehmet Emre Mısırlı, Levent Apaydın, Nizam Hışım, Cevat Genç, Utku Dönmez, Murat Karaman
  • YEDEK: Ender Merter, Abdullah Metin Tutçuoğlu, Namık Kemal Martı, Suat Sarı, Kaan Artukoğlu

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