Eşref Hamamcıoğlu Galatasaray'ın mevcut yönetimini eleştirdi

Twitter'da bir açıklama yapa Eşref Hamamcıoğlu, "Mevcut yönetimin transfer teşebbüslerinden ciddi kaygılar duyduğumuzu belirtmek istiyorum." dedi.
Hamamcıoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:
"Sürekli ertelemeler sonucunda 4/11 haziran tarihlerinde yapılmasına karar verilen seçime bu kadar az bir süre kalmasına rağmen mevcut yönetimin yeni gelecek yönetimlerin hareket alanını kısıtlayan ve kulübümüzü orta/uzun vadeli taahhütlere sokan bir takım satın alma, kiralama, atma ve transfer eylemlerinden veya bunlara teşebbüsten ciddi kaygılar duyduğumuzu belirtmek istiyorum."