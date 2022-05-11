Spor Eşref Hamamcıoğlu Galatasarayın mevcut yönetimini eleştirdi
FUTBOL FUTBOL

Eşref Hamamcıoğlu Galatasaray'ın mevcut yönetimini eleştirdi

Galatasaray Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Hamamcıoğlu, mevcut yönetimin transfer teşebbüslerinden kaygı duyduğunu ifade etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Eşref Hamamcıoğlu Galatasarayın mevcut yönetimini eleştirdi
Eşref Hamamcıoğlu

Twitter'da bir açıklama yapa Eşref Hamamcıoğlu, "Mevcut yönetimin transfer teşebbüslerinden ciddi kaygılar duyduğumuzu belirtmek istiyorum." dedi.

Hamamcıoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Sürekli ertelemeler sonucunda 4/11 haziran tarihlerinde yapılmasına karar verilen seçime bu kadar az bir süre kalmasına rağmen mevcut yönetimin yeni gelecek yönetimlerin hareket alanını kısıtlayan ve kulübümüzü orta/uzun vadeli taahhütlere sokan bir takım satın alma, kiralama, atma ve transfer eylemlerinden veya bunlara teşebbüsten ciddi kaygılar duyduğumuzu belirtmek istiyorum."

Domenec Torrent inat ediyor
SPOR
Domenec Torrent inat ediyor

Mustafa Muhammed'in gözü Fransa'da
SPOR
Mustafa Muhammed'in gözü Fransa'da

İstenmeyen adam Domenec Torrent
SPOR
İstenmeyen adam Domenec Torrent

İbret olsun diye astılar

İbret olsun diye astılar

Savaşın acı yüzü hiç unutulmayacak.
Üç metrelik yılan paniği

Üç metrelik yılan paniği

İtfaiye ekibi samanlıkta aradı.
Selçuk Bayraktar ABDli firmaya meydan okudu: Bakalım kim önce yapacak

Bu pazar seçim olsa hangi parti kazanır?

​Mağazanın tavanı çöktü.
Şölen havasında gençlik festivali

Şölen havasında gençlik festivali

​Balıkesir Büyükşehir Belediyesi unutulmayacak bir 19 Mayıs yaşatacak.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Altılı benzemez ittifakı sandığa gömeceğiz.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.