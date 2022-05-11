Eşref Hamamcıoğlu Galatasaray'ın mevcut yönetimini eleştirdi

Twitter'da bir açıklama yapa Eşref Hamamcıoğlu, "Mevcut yönetimin transfer teşebbüslerinden ciddi kaygılar duyduğumuzu belirtmek istiyorum." dedi.

Hamamcıoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Sürekli ertelemeler sonucunda 4/11 haziran tarihlerinde yapılmasına karar verilen seçime bu kadar az bir süre kalmasına rağmen mevcut yönetimin yeni gelecek yönetimlerin hareket alanını kısıtlayan ve kulübümüzü orta/uzun vadeli taahhütlere sokan bir takım satın alma, kiralama, atma ve transfer eylemlerinden veya bunlara teşebbüsten ciddi kaygılar duyduğumuzu belirtmek istiyorum."

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