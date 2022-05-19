Özbek'ten kasa kolaylığı

Galatasaray’da 11 Haziran’da yapılması beklenen başkanlık seçimi öncesi sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Sarı-kırmızılı kulüpte 30 Nisan’da yapılması planlanan ancak ertelenen seçimde başkan adaylarından olan Metin Öztürk’ün eski başkanlardan Dursun Özbek’le birleşerek seçime girmesine kesin gözüyle bakılıyor. Öztürk’ün, Özbek yönetiminde ikinci başkan olması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklamanın ve başvurunun yapılmasının an meselesi olduğu kaydedildi.

"Galatasaray’ı küçültmeye değil büyütmeye geliyoruz"

Özbek’in, öncelikli olarak mali durumu ele alacağı da öğrenildi. Metin Öztürk de konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Dursun Özbek ile biz Galatasaray’ı küçültmeye değil büyütmeye geliyoruz. Önceliğimiz kulübü mali anlamda düze çıkarmak” dedi.

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Dursun Özbek’in, sarı-kırmızılı kulübe 30 milyon dolar kasa kolaylığı sağlayacağı da ifade edildi. Özbek’in aklında yer alan teknik direktör adaylarının ise Okan Buruk ve Nuri Şahin olarak öne çıktığı kaydedildi.

Dursun Özbek’in liste çalışmaları üzerine de yoğunlaştığı belirtildi. Erden Timur ve Cemil Özgörkey gibi isimlerin listede yer almasının beklendiği ifade edildi.

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