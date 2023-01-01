Dursun Özbek'ten Okan Buruk açıklaması: Hiçbir sıkıntı yok

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşması için düzenlenen imza töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özbek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:





"Galatasaray'a ilgi çok büyük"





"Bu sene enteresan bir sene Galatasaray için. Sponsorluk seviyesi çok yukarı çıktı. Geçen seneyle kıyaslanmayacak seviyede taraftarlarımızın, kurumların Galatasaray'a ilgisi çok büyük. Futbol takımımızın gösterdiği başarılar artı kurulan takımın şekli, yıldız oyuncuların çokluğu bu seviyede büyük bir talep karşılaştırdı. Bu manada Galatasaray'a destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Futbol takımımızın koyduğu hedeflere ulaşmak için bize destek veren her firmaya teşekkür ediyorum. Bu birlikteliklerin bu markalara da büyük fayda sağlayacağına eminim."





"Tüm taraftarları çarşamba günü bekliyorum"





"Hafta sonu iyi bir oyunla maçımızı kazandık. çarşamba günü her zaman olmamız gereken yerde Şampiyonlar Ligi'nde olacağız. Umarım başarılı bir dönem bu maçla birlikte başlar. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak, başarılı olmak için kurulacak takımı iyi tespit etmek, oynayacağımız oyuncuları iyi seçmek zorundayız. Bütçemizi de ona göre ayarlamak zorundayız. Divan'da Erden Timur açıkladı, ilk 16'ya giren takımların maaş bütçesi 200-250 milyon euro civarında. Çeyrek final oynayanların maaş bütçesi 300 milyon civarı. Galatasaray bu sene net 39 milyon euro bütçeyle bu sahada mücadele edecek. Biz şuna inandık, Galatasaray'ın özelliği, vizyonu, amaçları sadece bütçeyle değil ama Galatasaraylı olmanın verdiği ruhla bu seviyede başarılı mücadele göstereceğinden herkes emin. Alışık olduğumuz Şampiyonlar Ligi'ni oynayacağız. Ülkemizi, taraftarlarımızı temsil edeceğiz. Taraftarlarımızdan zaten büyük bir destek var. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız için Türk halkından, herkesten, sponsorlardan büyük destek alıyoruz. Onları mahcup etmeyeceğiz. İlk maçımız Kopenhag ile; hazırız, odaklandık. Çarşamba günü tüm taraftarları bekliyorum. Başarılı bir sınav vereceğimizden eminim."









"Sponsorluklarımız çok yüksek seviyeye çıktı"





"Galatasaray, Türkiye'nin çok önemli bir markası, çok büyük bir sivil toplum kuruluşu. Yapılan sponsorluklar her sektörden. Galatasaray'ın taraftarının teveccühü, formadaki yazılarda zaten belli oluyor. Dolayısıyla bir tek kuruma, kişiye bağlı bir kulüp değiliz. Bütün Türkiye'deki taraftarlarımız itibarıyla sponsorluklarımız çok yüksek seviyeye çıktı. Galatasaray'ın büyüklüğü sponsorlarından, taraftarından, genel kurulundan, yönetiminden geliyor."





"Okan Hoca Galatasaray'ın çocuğu"





"Okan Hoca, 11-12 yaşlarından itibaren Galatasaray'dan yetişmiş, başarılarla dolu geçmişi olan biri. Kendisini geçen sene davet ettik yönetime gelince. Galatasaray'da işler böyle değil. Galatasaray başka bir format. Okan Hoca'nın Galatasaray ile sözleşmesi... Biz gerekeni kendisine söyledik. Sözleşmesi var. Maddi konularla ilgili de zaten bizim bir şey konuşmamıza gerek yok. Galatasaray ruhu, anlayışı bunu gerektiriyor. Elbette imkanlar seviyesinde maddi ve manevi destek verilecek. Okan Hoca, Galatasaray'ın çocuğu. Tartışma olmaz. Hiçbir sıkıntı yok. Fedakar biçimde 'siz ne diyorsanız odur başkanım' dedi. Bunu biz yönetim olarak çok iyi anlıyoruz. Bu Galatasaray duruşudur. Okan Hoca ile Galatasaray yönetimi arasında problem olabilecek bir durum söz konusu değil."

Dursun Özbek & Okan Buruk

Nelsson ve Boey ile yeni sözleşme konusunda görüşülüyor mu?





"Bu konu tamamen futbolla ilgili. Sportif AŞ ile ilgili bir soru. Bu konuda sevgili Erden Timur, bütün futbolcularla sözleşmesi biten bitmeyen kendileriyle görüşüyor. Tüm futbolcularla görüşür, ne gerekiyorsa yapılır. Bu sorunun cevabını Erden Timur'a sorarsanız daha doyurucu bilgi alabilirsiniz."



















