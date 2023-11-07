Tadic, arkadaşlarına yaptığı konuşmada, "Trabzonspor mağlubiyeti bizim için kötü bir darbe oldu ancak ayağa kalkacağız. Birlikte olacağız, birlikte savaşacağız" ifadelerini kullandı. Kaptan Dzeko da, "Trabzonspor maçında kırmızı kart görsek de sonuna kadar mücadelemizi sergiledik, vazgeçmedik. Yaptığımız hatalardan ders alacağız ve yeniden ayağa kalkacağız" dedi. Sarı-lacivertli futbolcular da yeni bir galibiyet serisiyle yollarına devam edeceklerini vurguladı.