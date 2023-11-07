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Spor

Ders çıkartıp ayağa kalkacağız

Kendi sahasında Süper Ligin 11. hafta maçında Trabzonspor'a yenilen ve bu sezonki 19 maçlık galibiyet serisi sona eren Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın yanı sıra deneyimli isimler Dzeko ve Tadic de takımla toplantı yapıyor. Sarı-lacivertli takımda şimdiki hedef yeni bir seriye başlamak.

09:36 - 7/11/2023 Salı
Yeni Şafak
Edin Dzeko - Dusan Tadic

Edin Dzeko - Dusan Tadic

Süper Lig'deki son maçında kendi sahasında Trabzonspor'a 3-2 yenilen Fenerbahçe'de takımın moral-motivasyonunu yukarı çekme yönündeki çalışmalar sürüyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın yanı sıra takımın deneyimli isimleri Edin Dzeko ve Dusan Tadic de sık sık takım arkadaşlarıyla toplantılar gerçekleştiriyor.


Hedef yeni galibiyet serisi

Tadic, arkadaşlarına yaptığı konuşmada, "Trabzonspor mağlubiyeti bizim için kötü bir darbe oldu ancak ayağa kalkacağız. Birlikte olacağız, birlikte savaşacağız" ifadelerini kullandı. Kaptan Dzeko da, "Trabzonspor maçında kırmızı kart görsek de sonuna kadar mücadelemizi sergiledik, vazgeçmedik. Yaptığımız hatalardan ders alacağız ve yeniden ayağa kalkacağız" dedi. Sarı-lacivertli futbolcular da yeni bir galibiyet serisiyle yollarına devam edeceklerini vurguladı.


Dzeko affını istedi

Fenerbahçe'nin tecrübeli golcüsü Edin Dzeko, takım için bir fedakarlıkta daha bulundu. Tecrübeli golcü, Bosna Hersek Milli Takımı Teknik Direktörü Sava Milosevic ile görüşerek, ülkesinin bu ay içerisinde Lüksemburg ve Slovakya ile oynayacağı maçlardan affını istediğini bildirdi.






#Fenerbahçe
#Edin Dzeko
#Dusan Tadic
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