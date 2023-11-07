Edin Dzeko - Dusan Tadic
Süper Lig'deki son maçında kendi sahasında Trabzonspor'a 3-2 yenilen Fenerbahçe'de takımın moral-motivasyonunu yukarı çekme yönündeki çalışmalar sürüyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın yanı sıra takımın deneyimli isimleri Edin Dzeko ve Dusan Tadic de sık sık takım arkadaşlarıyla toplantılar gerçekleştiriyor.
Tadic, arkadaşlarına yaptığı konuşmada, "Trabzonspor mağlubiyeti bizim için kötü bir darbe oldu ancak ayağa kalkacağız. Birlikte olacağız, birlikte savaşacağız" ifadelerini kullandı. Kaptan Dzeko da, "Trabzonspor maçında kırmızı kart görsek de sonuna kadar mücadelemizi sergiledik, vazgeçmedik. Yaptığımız hatalardan ders alacağız ve yeniden ayağa kalkacağız" dedi. Sarı-lacivertli futbolcular da yeni bir galibiyet serisiyle yollarına devam edeceklerini vurguladı.
Fenerbahçe'nin tecrübeli golcüsü Edin Dzeko, takım için bir fedakarlıkta daha bulundu. Tecrübeli golcü, Bosna Hersek Milli Takımı Teknik Direktörü Sava Milosevic ile görüşerek, ülkesinin bu ay içerisinde Lüksemburg ve Slovakya ile oynayacağı maçlardan affını istediğini bildirdi.