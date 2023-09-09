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Spor

Dzeko'nun başarısının sırrı: Disiplin ve çalışma

Kendisini "futbol manyağı" olarak nitelendiren Fenerbahçe'nin Boşnak yıldızı Edin Dzeko, profesyonelliği ve çalışma disipliniyle dikkati çekiyor.

11:27 . 9/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Dzeko idmanlarda sıkı çalışıyor.

Dzeko idmanlarda sıkı çalışıyor.

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosunda kattığı Edin Dzeko, 37 yaşında olmasına rağmen ofansif anlamda verdiği katkıyla kendisine hayran bıraktı. Sarı-lacivertli takımda 5 gol, 4 asistlik performans sergileyen tecrübeli futbolcu, oynadığı 7 maçın 6'sında skora katkı sağladı.


İlerlemiş yaşına rağmen Dzeko profesyonelliği ve çalışma disipliniyle genç oyunculara da örnek oluyor. Tecrübeli futbolcu her gün sakatlık önleyici çalışmalar yapıyor, her antrenman öncesinde ve sonrasında yardımcı antrenör eşliğinde yaklaşık 20-30 dakika sakatlık önleyici egzersizler yapıyor. Dzeko sürekli olarak vücut değerlerini, dayanıklılık durumunu analiz etmek adına testler yaptırıyor, böylece olası sakatlıkların önüne geçiyor.


Yaş ilerledikçe vücudun toparlanmasının daha uzun süre aldığını bilen tecrübeli futbolcu, dinlenmesine ve beslenmesine de oldukça dikkat ediyor. Dzeko, kendisini bir "futbol manyağı" olarak nitelendiriyor.







#Fenerbahçe
#Edin Dzeko
#Süper Lig
20 dakika önce
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