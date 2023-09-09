Dzeko'nun başarısının sırrı: Disiplin ve çalışma

İlerlemiş yaşına rağmen Dzeko profesyonelliği ve çalışma disipliniyle genç oyunculara da örnek oluyor. Tecrübeli futbolcu her gün sakatlık önleyici çalışmalar yapıyor, her antrenman öncesinde ve sonrasında yardımcı antrenör eşliğinde yaklaşık 20-30 dakika sakatlık önleyici egzersizler yapıyor. Dzeko sürekli olarak vücut değerlerini, dayanıklılık durumunu analiz etmek adına testler yaptırıyor, böylece olası sakatlıkların önüne geçiyor.