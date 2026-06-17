Edirne'de Selimiye Farkındalık Koşusu düzenlenecek

Selimiye Camisi'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınışının 15. yılı dolayısıyla etkinliğin 15 tur olarak gerçekleştirileceğini dile getiren Akdağ, "Bu bir yarış değil. Herkesin katılabileceği, ücretsiz ve herkese açık bir koşu etkinliği. Katılan tüm sporculara Selimiye Farkındalık Koşusu katılım sertifikası ve kupa vereceğiz." dedi.