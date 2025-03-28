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Elazığspor Fırat Gül ile prensipte anlaştı

Elazığspor Fırat Gül ile prensipte anlaştı

11:2528/03/2025, Cuma
IHA
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Fırat Gül son olarak Kastamonuspor'u çalıştırmıştı.
Fırat Gül son olarak Kastamonuspor'u çalıştırmıştı.

Elazığspor’da teknik direktör Bülent Yenihayat’la yolların ayrılması sonrası Fırat Gül ile prensip anlaşmasına varıldı.

Elazığspor’da teknik direktör Bülent Yenihayat’la yolların ayrılması sonrası yeni hoca için arayışlara vakit kaybedilmeden başlanıldı. Nesine 2. Lig Kırmızı Grubun 29. haftasında deplasmanda karşılaştığı Diyarbekirspor’a 2-1 yenilerek şampiyonluk şansını azaltan, yeni hedef olarak Play-Offları belirleyen Elazığspor’da Bülent Yenihayat’ın ardından yeni teknik direktör arayışları devam ediyor.


Gündemine birçok ismi alan bordo-beyazlılar son olarak Kastamonuspor’u çalıştıran Fırat Gül’de karar kıldı ve genç teknik adamı Elazığ’a çağırdı


2022-2023 sezonunda Kocaelispor ile şampiyonluk sevinci yaşayan Gül, Boluspor, Akhisarspor, Adanaspor, Kocaelispor ve son olarak Kastamonuspor gibi takımları çalıştırdı.



#Elazığspor
#Fırat Gül
#2. Lig

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