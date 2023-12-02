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Spor

Eleştiri okları İsmail Kartal'a çevrildi

Fenerbahçe'de son dönemde sergilenen etkisiz futbolun ardından önceki gün Konferans Ligi'nde Nordsjaelland karşısında alınan 6-1'lik yenilgiyle oklar teknik direktör İsmail Kartal'a döndü.

11:31 - 2/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 11:33 - 2/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
İsmail Kartal eleştirilmeye başlandı.

Sarı-lacivertlilerde UEFA listesinde planlama hatası yapıldığı görüşü ağırlık kazanırken, savunmada az sayıda oyuncunun bildirilmesi, hücumda ise süre almayan isimlerin yer alması eleştiri noktalarından biri oldu.


Listeye 3 stoper yazılırken, birkaç mevkide kullanılabilecek Mert Müldür'ün eklenmemesi tartışılmaya başlandı. Bunun yanında çok fazla süre almayan Umut Nayir tercihi, orta sahada Zajc ile Mert Hakan'ın aynı anda kadroda yer alması, taraftarların sabrını taşırdı. Son maçta İsmail Yüksek'in stopere çekilerek orta sahanın merkezinin boşaltılmış olması da tepki aldı. Kartal'ın kenarda oyuna müdahale etmeyerek maçı izlemekle yetindiği savunuldu.



Sivasspor ve Beşiktaş maçları kritik öneme sahip

Fenerbahçe'de gözler Süper Lig'deki Sivasspor ve Beşiktaş maçlarına çevrildi. Konferans Ligi'nde Nordsjaelland karşısında deplasmanda alınan 6-1'lik yenilginin yanı sıra son haftalardaki etkisiz futbol da camiada stres ve karamsarlığı artırırken kaotik bir ortam söz konusu olmaya başladı.


Sarı-lacivertli camia ve taraftarlar, ligde pazartesi günü Sivasspor, ardından da Beşiktaş'la yapılacak derbi karşılaşmalarını kırılma maçları olarak görüyor. Fenerbahçe'nin bu 2 maçta olası puan kaybı yaşaması halinde zor ve sıkıntılı bir sürecin başlayacağı konuşuluyor.






#Fenerbahçe
#Konferans Ligi
#Nordsjaelland
#İsmail Kartal
36 dakika önce
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