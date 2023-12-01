İsmail Kartal'ın oğlunun yaka kartı gündem oldu

İsmail Kartal ve oğlu Emre Kartal
Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Nordsjaelland karşısında alınan 6-1'lik yenilginin ardından eleştirilerin hedefine oturdu. Deneyimli teknik adamla ilgili yayılan bir bilgi de tepkilerin dozunun artmasına neden oldu.
İsmail Katal'ın Bayburt 1918 FK'da futbolcu olan oğlu Emre Kartal'ın Fenerbahçe'de işe alındığı bilgisi sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşılan görüntülerde Emre Kartal'ın yaka kartında 'yardımcı antrenör' yazdığı görüldü. 20 yaşındaki Emre'nin Instagram hesbındaki bisoun da 'Asistan koç' bilgisi yer aldı.
Sarı-lacivertli taraftarlar, Nordsjaelland hezimeninin ardından sosyal medyada yayılan bu bilgi nedeniyle İsmail Kartal'a yüklenmeye başladı.
Aslında İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'ın Fenerbahçe'de çalıştığı zaten biliniyordu. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, Emre Kartal'ın Samandıra'da staj yapacağını temmuz ayındaki yüksek divan kurulu toplantısında duyurmuştu.
Ancak Emre Kartal'ın yaka kartında 'stajyer' değil de 'yardımcı antrenör' yazması kafaları karıştırdı.