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Spor

İsmail Kartal'ın oğlunun yaka kartı gündem oldu

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'ın, sarı-lacivertli kulüpte işe başladığı bilgisi sosyal medyada gündem oldu. Kulüpte analiz ekibinde staj yaptığı bilinen Emre Kartal'ın yaka kartında ise 'yardımcı antrenör' yazdığı görüldü.

14:55 - 1/12/2023 Cuma
Güncelleme: 15:17 - 1/12/2023 Cuma
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İsmail Kartal ve oğlu Emre Kartal

İsmail Kartal ve oğlu Emre Kartal

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Nordsjaelland karşısında alınan 6-1'lik yenilginin ardından eleştirilerin hedefine oturdu. Deneyimli teknik adamla ilgili yayılan bir bilgi de tepkilerin dozunun artmasına neden oldu.


İsmail Katal'ın Bayburt 1918 FK'da futbolcu olan oğlu Emre Kartal'ın Fenerbahçe'de işe alındığı bilgisi sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşılan görüntülerde Emre Kartal'ın yaka kartında 'yardımcı antrenör' yazdığı görüldü. 20 yaşındaki Emre'nin Instagram hesbındaki bisoun da 'Asistan koç' bilgisi yer aldı.


Emre Kartal'ın yaka kartı

Samandıra'da staj yapıyordu

Sarı-lacivertli taraftarlar, Nordsjaelland hezimeninin ardından sosyal medyada yayılan bu bilgi nedeniyle İsmail Kartal'a yüklenmeye başladı.


Aslında İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'ın Fenerbahçe'de çalıştığı zaten biliniyordu. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, Emre Kartal'ın Samandıra'da staj yapacağını temmuz ayındaki yüksek divan kurulu toplantısında duyurmuştu.


Ancak Emre Kartal'ın yaka kartında 'stajyer' değil de 'yardımcı antrenör' yazması kafaları karıştırdı.


İsmail Kartal & Emre Kartal










#Fenerbahçe
#İsmail Kartal
#Emre Kartal
1 saat önce
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