İsmail Kartal'ın oğlunun yaka kartı gündem oldu

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Nordsjaelland karşısında alınan 6-1'lik yenilginin ardından eleştirilerin hedefine oturdu. Deneyimli teknik adamla ilgili yayılan bir bilgi de tepkilerin dozunun artmasına neden oldu.