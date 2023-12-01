İsmail Kartal: Özür diliyoruz

Maçla ilgili konuşacak çok fazla şey olmadığını vurgulayan Kartal, "Çok üzgünüz, bütün taraftarlardan özür diliyoruz. Ama taraftarlarımız şunu unutmasın, evimizdeki Spartak Trnava maçında Fenerbahçe kendisine yakışanı yapacak ve gruptan çıkacak. Çok fazla söylenecek bir şey yok. Mağlup olduk. Bize yakışmadı, bütün taraftarlarımızdan ve camiamızdan özür dileriz" şeklinde konuştu.