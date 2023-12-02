İsmail Kartal: Gerçek Fenerbahçe bu değil

Deneyimli teknik adamın, soyunma odasında yaptığı konuşmada, "Bu Fenerbahçe değil, bizim seviyemiz kesinlikle bu değil" diyerek söze başlarken, "Konsantrasyon futbolda çok önemli, konsantrasyon olmazsa başarılı olamazsınız. Biz bu kadar farklı yenilgi alacak, bu kadar kötü oynayacak bir takım değiliz. Ancak böyle oynarsak, rakibe bu kadar kolay şekilde pozisyon verirsek hiçbir maçı kazanamayız. Bu Fenerbahçe'nin seviyesi değil kesinlikle, bu Fenerbahçe değil. Konsantrasyonumuz yoktu, rakip kadar kazanma isteğimiz yoktu. Agresiflik hiç yoktu. Bu maç geride kaldı, önümüze bakmak ve güçlü bir şekilde ayağa kalkmak boynumuzun borcu. Yeni bir galibiyet serisi yakalamak zorundayız" dedi.