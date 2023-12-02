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Spor

İsmail Kartal: Gerçek Fenerbahçe bu değil

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Konferans Ligi H Grubu'nda önceki akşam Nordsjaelland deplasmanında alınan 6-1'lik yenilgi sonrası, oyuncularına soyunma odasında sert çıktı. Deneyimli teknik adam, "Konsantrasyonumuz, rakip kadar kazanma isteğimiz yoktu. Agresiflik hiç yoktu. Bu kadar kolay pozisyon verirsek hiçbir maçı kazanamayız" dedi.

10:26 - 2/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 10:45 - 2/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Fenerbahçe, Danimarka deplasmanında tarihinin en ağır yenilgilerinden birini aldı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe, önceki akşam deplasmanda karşılaştığı Danimarka ekibi Nordsjaelland'a 6-1'lik skorla yenilirken, teknik direktör İsmail Kartal'ın karşılaşma sonrası oyuncularına sert çıktığı kaydedildi.


Deneyimli teknik adamın, soyunma odasında yaptığı konuşmada, "Bu Fenerbahçe değil, bizim seviyemiz kesinlikle bu değil" diyerek söze başlarken, "Konsantrasyon futbolda çok önemli, konsantrasyon olmazsa başarılı olamazsınız. Biz bu kadar farklı yenilgi alacak, bu kadar kötü oynayacak bir takım değiliz. Ancak böyle oynarsak, rakibe bu kadar kolay şekilde pozisyon verirsek hiçbir maçı kazanamayız. Bu Fenerbahçe'nin seviyesi değil kesinlikle, bu Fenerbahçe değil. Konsantrasyonumuz yoktu, rakip kadar kazanma isteğimiz yoktu. Agresiflik hiç yoktu. Bu maç geride kaldı, önümüze bakmak ve güçlü bir şekilde ayağa kalkmak boynumuzun borcu. Yeni bir galibiyet serisi yakalamak zorundayız" dedi.




"İşimizi doğru yapmalıyız"

Takım kaptanları Dzeko ve Tadic'in de arkadaşlarıyla bir değerlendirme toplantısı yaptığı ifade edildi. Toplantıda kötü gidişe son vermek için herkesin daha fazla sorumluluk alması gerektiği yönünde görüş birliğine varıldı. Tadic, "Fenerbahçe ne olursa olsun böyle bir yenilgi alamaz. Bunun bahanesi olamaz. Utanç dolu bir mağlubiyet oldu. Fenerbahçe'ye yakışır mücadele edemedik. Önümüzdeki maçlarda seri galibiyetler alarak bu sancılı süreçten güçlenerek çıkmak zorundayız" ifadelerini kullandı.


Dzeko da son haftalarda hem bireysel hem de takım olarak iyi olmadıklarını ifade ederken, "Fenerbahçe'nin ismine yakışır futbolu sahaya koyamıyoruz. Böyle devam edemez, doğru oyunla daha iyi futbol oynamak zorundayız. İşimizi doğru yaparsak başarıya ulaşırız. Fenerbahçe'ye ve kendimize yakışan mücadeleyi ortaya koymalıyız' dedi.






#Fenerbahçe
#İsmail Kartal
#Konferans Ligi
#Nordsjaelland
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